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Mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse setzen: Hier finden Sie Turbo-Optionsscheine Open-End auf die derzeit beliebtesten Basiswerte.





Um Ihnen die Suche und Auswahl passender Turbo-Optionsscheine zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Turbo-Optionsscheine Open-End verfügen über einen Hebel und reagieren überproportional auf Kursbewegungen des Basiswerts; Chancen wie Verlustrisiken sind entsprechend erhöht. Sie haben keine feste Laufzeit, enthalten aber eine Knock-out-Barriere: Berührt oder durchbricht der Basiswert diese Barriere, verfällt das Produkt sofort und (nahezu) wertlos – der Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt unmittelbar ein. Dargestellt wird je ein Turbo-Optionsschein Open-End pro Basiswert.





Erhöhtes Verlustrisiko: Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).

Top 10 Turbo-Optionsscheine Open-End

WKN Basiswert Typ Hebel Knock-Out Barriere VE9XDA DAX® Call 1,66 9.991,7679 EUR BE5GDQ NVIDIA Corp. Put 31,07 159,86 USD VS6U6T Gold (Troy Ounce) Call 1,76 1.562,78 USD BE5EQM Nasdaq-100 Index® Put 114,21 26.515,44 USD BE4FDU Anthropic PBC Call 1,36 23,33 USD BE5GDG Advanced Micro Devices Inc. Put 29,68 445,08 USD VN23LR Nikkei 225 Index Call 1,36 15.474,1089 JPY BE5F5X Take-Two Interactive Software Inc. Put 81,15 209,79 USD VV74EA S&P 500® Index Call 1,67 2.878,9667 USD BE5ERV Dow Jones Industrial Average Put 214,20 49.655,46 USD

Stand: 24.11.2026 12:00 Uhr; Hinweise: ·

Wichtiger Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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