HAMBURG (dpa-AFX) - Europas größter Kupferproduzent Aurubis fordert ein Entgegenkommen in der Klimapolitik. Das Erreichen der Klimaziele 2040 sei für Teile der Industrie unrealistisch, sagte der Aurubis-Vorstandschef Toralf Haag der "Zeit". "Das ist wirtschaftlich nicht machbar."

Im Hamburger Aurubis-Werk sollen Öfen künftig mit grünem Wasserstoff statt mit fossilem Gas betrieben werden. "So wollen wir ein Drittel der Produktionsanlagen klimaneutral bekommen. Ich sehe nicht, wie das bis 2040 klappen soll", sagte Haag. Noch gebe es gar kein Hamburger Wasserstoffnetz. "Und es wird nicht genug grünen Wasserstoff geben, und es wird ihn auch nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen geben. Wir brauchen beides."

Zum Teil müssen Technologien noch entwickelt werden

Für zwei Drittel der Produktionsanlagen müssten Technologien genutzt werden, die größtenteils noch entwickelt werden müssen. "Dazu müssen wir auch Prozesse elektrifizieren, die dazu nie ausgelegt waren. Das ist komplex", betonte der Vorstandschef.

Grüner Strom ist nach seinen Worten ein Schlüssel für die Herstellung von grünem Wasserstoff und die Elektrifizierung der Prozesse. "Wir wünschen uns von der Bundesregierung einen besseren Strompreis für die Industrie - er sollte auf fünf bis sechs Cent pro Kilowattstunde sinken." Heute liege er bei mehr als zehn Cent, so Haag. Das müsse dann auch Kosten wie die Netzentgelte umfassen.

Keine Verlagerung geplant

Haag sagte, man denke nicht über eine Verlagerung weg von Hamburg nach. "Wir wollen den Standort Hamburg nicht verlagern, weil wir hier hoch qualifizierte Mitarbeiter haben." In Hamburg habe das Unternehmen einen guten Stand. "Aber es geht um mehr Verständnis für die Belange der lokalen Industrie im weltweiten Vergleich." In Deutschland würden Investitionen vor allem als klimaschädlich gesehen. "Das ist ein verzerrtes Bild. Wir produzieren doch genau die Metalle, die wir in Europa für die Energiewende brauchen", betonte er./moe/DP/mis