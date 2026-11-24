Frankfurt, 24. ⁠Nov (Reuters) - Europas größter Kupferverarbeiter Aurubis hat Probleme mit dem Hochlauf seines neuen Werks in den USA und dämpft daher die Erwartungen für das neue Geschäftsjahr 2026/27. Das operative Ergebnis vor Steuern werde 2026/27 (per ‌Ende September) zwischen 430 und 530 Millionen Euro erwartet und damit wahrscheinlich unter dem Wert für das abgelaufene Geschäftsjahr, teilte Aurubis ⁠am Dienstag ⁠in Hamburg mit. Die vom Unternehmen befragten Analysten rechneten bisher im Schnitt mit 564 Millionen Euro. In dem neuen Werk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia müssten die Aufhängungen der Schmelzöfen und andere Bauteile modifiziert werden. Mit dem technischen Hochlauf sei daher erst ‌im zweiten Halbjahr 2028 zu rechnen, Richmond ‌werde 2026/27 noch einmal rote Zahlen schreiben.

An der Börse brach die Aurubis-Aktie nach der Mitteilung um zehn Prozent auf 114,10 Euro ein und ⁠näherte sich damit ihrem Jahrestief von November 2025.

Im Geschäftsjahr 2025/26 schnellte ‌der operative Gewinn vor Steuern ⁠auf 516 (Vorjahr: 355) Millionen Euro und lag damit wie angekündigt am oberen Ende der eigenen Prognose, die von 425 bis 525 Millionen Euro reichte. Analysten hatten im Schnitt mit ‌525 Millionen gerechnet. Der Vorsteuergewinn ⁠nach dem internationalen Bilanzierungsstandard IFRS liege ⁠bei 1,54 (0,73) Milliarden Euro.

"Richmond wird ein Erfolg, davon sind wir überzeugt. Die Modifikation der Aggregate kostet uns Zeit, sichert aber den langfristigen zuverlässigen Betrieb des US-Werkes", sagte Vorstandschef Toralf Haag. Der Austausch von Bauteilen werde rund ein halbes Jahr dauern. Bis zum Hochlauf werde Aurubis in Richmond weniger Recyclingmaterialien durchsetzen als geplant, aber weiterhin Rohstoffe für das Aurubis-Hüttennetzwerk zukaufen.

Bericht von Alexander ⁠Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).