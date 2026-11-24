(Reuters) - Die vor einem Börsengang stehende Agrarsparte von BASF rechnet mit milliardenschweren Umsätzen aus neuen Produkten und treibt ihre Abspaltung voran. Das Brutto-Spitzenumsatzpotenzial aus Markteinführungen in den kommenden 15 Jahren liege bei rund 15 Milliarden Euro, teilte der Chemiekonzern am Dienstag auf seinem Kapitalmarkttag mit.

Spartenvorstand Livio Tedeschi bekräftigte zugleich die IPO-Pläne. "Es läuft alles nach ‌Plan", sagte er im Interview mit Reuters. "Sobald die Börsenreife erreicht und der Zeitpunkt günstig ist, sind wir entschlossen, den Schritt zu gehen." Angestrebt werde die Börsenreife unverändert für Mitte 2027. Eine endgültige Entscheidung über den Börsengang oder dessen genauen Zeitpunkt sei jedoch noch nicht gefallen.

Die ⁠Vorbereitungen für die Ausgliederung ⁠sind weit fortgeschritten: Rund 80 Prozent der Gesellschaften seien bereits rechtlich verselbstständigt, der Rest in Asien und Europa solle bis Anfang kommenden Jahres folgen. "Der Plan war immer, das Geschäft aufgrund seiner Differenzierung als Standalone aufzustellen", erklärte Tedeschi. "Warum planen wir diesen Schritt über einen Börsengang? Weil wir denken, dass wir als Standalone den vollen Wert des Geschäfts erschließen können." Die Abspaltung ist Teil der vor gut zwei Jahren eingeläuteten Strategie von Konzernchef Markus Kamieth, der BASF stärker auf die eng in den Produktionsverbund eingebundenen Kerngeschäfte fokussieren will.

Tedeschi betonte, dass das Vorhaben nicht von den jüngst verworfenen Plänen ‌für eine Übernahme des Konkurrenten Evonik beeinflusst worden sei: "Die Entscheidung, einen Börsengang anzustreben, ist viel ‌früher getroffen worden. Sie ist strategischer Natur, also völlig unabhängig von anderen Plänen, die BASF verfolgen mag." Der Ludwigshafener Chemiekonzern werde zudem wie geplant als Mehrheitsaktionär am Erfolg des Geschäfts beteiligt bleiben.

Der Agrarmarkt bietet Tedeschi zufolge langfristiges Wachstumspotenzial - getrieben von einer wachsenden Weltbevölkerung und den Folgen des Klimawandels. "Der Markt, in dem wir uns ⁠heute bewegen, ist ungefähr 130 Milliarden Euro weltweit groß, und wir erwarten ein jährliches Wachstum von zwei bis drei Prozent bis auf ungefähr 165 ‌Milliarden Euro im Jahr 2035", sagte er. BASF setzt dafür auf neue Produkte ⁠wie Mittel gegen Fadenwürmer (Nematoden) bei Soja und klimaresistentere Rapssorten. Das erstmals ausgewiesene Brutto-Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro verteilt sich laut BASF auf den Pflanzenschutz mit 8,5 Milliarden und das Saatgutgeschäft mit 6,5 Milliarden Euro. Mehr als 8,5 Milliarden Euro davon sollen zusätzliches Geschäft generieren. Damit liegt dieser Wert um mehr als eine Milliarde Euro über den bislang angepeilten 7,5 Milliarden Euro.

Alles aus einer Hand

Im Wettbewerb setzt BASF weiter auf die Kombination von Saatgut, Pflanzenschutz und digitalen ⁠Lösungen. Damit geht der Konzern einen anderen Weg als der ⁠US-Konkurrent Corteva, der Saatgut und Pflanzenschutz in zwei unabhängige Börsengesellschaften getrennt hat. "Unser Modell, alles aus einer Hand anzubieten, unterscheidet uns von vielen aktuellen börsennotierten Wettbewerbern", erklärte Tedeschi. Nur so lasse sich das genetische Ertragspotenzial der Pflanzen bestmöglich ausschöpfen und die Kundenbindung stärken.

Sorgen über zunehmendem Preisdruck durch chinesische Generika-Anbieter wies der Manager zurück. Zwei Drittel des Chemieportfolios seien patentgeschützt. "Generika sind in der Landwirtschaft kein neues Phänomen. Wir sehen allerdings keinen Trend im Markt, dass sie wichtiger werden als der Bedarf an innovativen Lösungen." Langfristig rechnet Tedeschi zudem mit einer Erholung der Agrarmärkte. "Wir erwarten, dass sich die Preise der Rohwaren oder landwirtschaftlichen Erzeugnisse wieder erholen werden. Und wenn das passiert, dann wird die Bereitschaft, mehr in innovative Lösungen zu investieren, noch größer sein."

Die BASF-Agrarsparte erzielte 2025 einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro und eine operative Rendite von 21,7 Prozent. Mittelfristig ist ⁠eine Ebitda-Marge von etwa 23 Prozent über dem Wettbewerbsdurchschnitt geplant. Details zur künftigen Dividendenpolitik und konkretere Finanzziele sollen später folgen: "Wir werden nach erfolgter Ausgliederung eine eigene Prognose abgeben."