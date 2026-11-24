Frankfurt, 24. Nov (Reuters) - Der ⁠Chemiekonzern BASF signalisiert nur wenige Tage nach der gescheiterten Übernahme des Rivalen Evonik weiter Bereitschaft für Zukäufe. "Übernahmen bleiben Teil unserer Strategie. Wir suchen nach wertsteigernden Zukäufen", sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Dienstag auf einem Kapitalmarkttag in Ludwigshafen. In der aktuellen Branchenlage seien sie tendenziell ein attraktiverer und kapitaleffizienterer Weg zum Wachstum als eigene Investitionen. Zugleich stellte Kamieth klar, dass BASF nichts überstürzen werde: "Wir wischen Übernahmeideen nicht vom Tisch, aber glauben Sie nicht, ‌dass wir jetzt herumlaufen und anderen Zielen hinterherjagen. Wir sind geduldig, wir suchen nach den besten Gelegenheiten."

Erst am vergangenen Donnerstag hatte BASF die geplante Übernahme des Essener Spezialchemiekonzerns Evonik nach massivem Widerstand verworfen. BASF hatte zuletzt 24 Euro je Aktie geboten und den ⁠Konkurrenten damit mit mehr ⁠als elf Milliarden Euro bewertet. "Wir denken, dass wir den Aktionären auf der anderen Seite ein sehr überzeugendes Angebot gemacht haben", erklärte Kamieth. "Wir gehen diese Projekte jedoch auch mit kühlem Kopf und spitzem Bleistift an." Durch die zügige Trennung von Randbereichen sei das Fundament für Übernahmen zur Stärkung des Kerngeschäfts gelegt. Der Konzern wolle seine Größe nutzen, um die fortschreitende Konsolidierung in der Chemiebranche aktiv mitzugestalten.

Um die Ertragskraft angesichts einer fehlenden Markterholung zu stärken, treibt BASF zudem sein Sparprogramm mit hohem Tempo voran. Der Konzern bekräftigte das Ziel, die Fixkosten im Kerngeschäft bis ‌2029 netto um bis zu 20 Prozent zu senken. Seit 2024 seien bereits 9200 ‌Stellen gestrichen worden, sagte Kamieth. Verkäufe von Unternehmensteilen seien darin noch gar nicht enthalten. Vor einem Monat zur Quartalsbilanz habe die Zahl noch bei 8600 gelegen. "Ich glaube nicht, dass jemand von Ihnen so etwas schon einmal bei BASF gesehen hat. Wir bewegen uns derzeit sicherlich auf völlig neuem Terrain, wenn ⁠es darum geht, unser Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen." Auch die Führungsebene blieb nicht verschont: Mehr als 20 Prozent der Top-Management-Positionen auf den obersten ‌vier Ebenen – rund 600 Jobs – seien weggefallen.

Der Umbau kostet allerdings zunächst Geld: ⁠Für das laufende Jahr rechnet Finanzvorstand Dirk Elvermann mit Transformationskosten von rund 800 Millionen Euro. Die Erlöse aus Verkäufen, wie etwa die schon abgeschlossene milliardenschwere Veräußerung einer Mehrheit des Lackgeschäfts an den Finanzinvestor Carlyle, sollen Elvermann zufolge zu einem großen Teil in den Schuldenabbau fließen. Die Nettoverschuldung solle bis zum Jahresende auf unter 15 Milliarden Euro sinken. Zugleich halte der Konzern ‌an seinen Ausschüttungszielen fest: Bis 2028 will BASF mindestens zwölf Milliarden Euro ⁠an die Aktionäre weitergeben. Rund sechs Milliarden davon seien bereits ⁠über Dividenden und Aktienrückkäufe geflossen.

AGRARSPARTE AUF DEM WEG AN DIE BÖRSE

Große Hoffnungen ruhen derweil auf der Agrarsparte, die bis Mitte 2027 reif für einen Börsengang in Frankfurt sein soll. Sie plant ein Brutto-Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro aus Markteinführungen in den nächsten 15 Jahren. Die Vorbereitungen für die Ausgliederung sind weit fortgeschritten, wie Spartenvorstand Livio Tedeschi der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Rund 80 Prozent der Gesellschaften seien bereits rechtlich verselbstständigt. "Es läuft alles nach Plan. Sobald die Börsenreife erreicht und der Zeitpunkt günstig ist, sind wir entschlossen, den Schritt zu gehen."

Im Gegensatz zum US-Rivalen Corteva, der Saatgut und Pflanzenschutz aufgespalten hat, setzt BASF dabei weiter auf ein Komplettangebot aus Saatgut, Pflanzenschutz und digitalen Lösungen. Sorgen über zunehmenden Preisdruck durch chinesische Generika-Anbieter wies Tedeschi zurück, da zwei Drittel des Portfolios durch Patente geschützt seien. ⁠Die Agrarsparte erzielte 2025 einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro und eine operative Rendite von 21,7 Prozent. Mittelfristig wird eine Ebitda-Marge von etwa 23 Prozent angepeilt.

Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).