Frankfurt, 24. ⁠Nov (Reuters) - Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer nimmt sein Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland vollständig vom Markt. Wegen eines Streits über die Erstattungspreise werde das Mittel zum 15. Dezember in ‌beiden zugelassenen Anwendungsgebieten zurückgezogen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Vorausgegangen war demnach ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) von ⁠Mitte ⁠Oktober, der Kerendia bei symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz keinen Zusatznutzen bescheinigt hatte. Die anschließenden Preisverhandlungen hätten keine tragfähige Grundlage für einen Verbleib auf dem deutschen Markt ergeben, erklärte Bayer.

Einer Sprecherin zufolge ist ein solcher Rückzug für Bayer die absolute ‌Ausnahme. Zuletzt hatte der Konzern 2016 ‌das Krebsmedikament Stivarga aus einem ähnlichen Grund in Deutschland vom Markt genommen. Kerendia wird auch zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen in Verbindung ⁠mit Typ-2-Diabetes eingesetzt und zählt neben dem Krebsmedikament Nubeqa zu ‌den wichtigsten Wachstumstreibern der Pharmasparte. ⁠Im vergangenen Jahr gehörte es mit einem Umsatz von 829 Millionen Euro zu den fünf umsatzstärksten Medikamenten des Konzerns. In den ersten neun Monaten dieses Jahres ‌stiegen die Erlöse mit ⁠Kerendia um 73 Prozent auf ⁠977 Millionen Euro.

Bayer kritisierte die Entscheidung des Bundesausschusses. Die deutsche Bewertung stehe im Widerspruch zu internationalen Leitlinien und klinischer Evidenz. In Ländern wie Großbritannien, Schweden und Finnland gebe es positive Bewertungen für das Medikament. Der Rückzug aus Deutschland habe keine Auswirkungen auf die Zulassung und Verfügbarkeit von Kerendia in anderen Ländern.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)