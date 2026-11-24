BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke-Fraktion im Berliner Landesparlament stimmt an diesem Dienstag über den Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde ab. Einen entsprechenden Antrag hat der Linke-Fraktionsvorstand gestellt. Um Emde aus der Fraktion auszuschließen, müssen bei der Sitzung am Nachmittag (ab 15 Uhr) zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, mindestens also 30.

Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, argumentierte der Fraktionsvorstand. "Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen hat, bleibt nun (...) nur die Möglichkeit, ihren Ausschluss aus der Fraktion zu beantragen."

Anhaltende Kritik an der Abgeordneten

Die Linke-Politikerin aus Berlin-Neukölln war bei der Wahl am 20. September mit einem Direktmandat neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

Der Fraktionsvorstand hält ihr nicht zuletzt ihr Verhalten seit der Wahl vor. Unter anderem hatte sie zunächst wie alle übrigen Abgeordneten eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus unterschrieben, sich aber kurz darauf öffentlich davon distanziert. Am Rand des Linke-Landesparteitags Ende Oktober demonstrierte sie gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung./ah/DP/mis