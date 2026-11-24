Berlin, ⁠24. Nov (Reuters) - Böller, Raketen und Co.: Aus dem Ausland importiertes Feuerwerk kommt fast ausschließlich aus China. 2025 stammten 98 Prozent der nach ‌Deutschland eingeführten Feuerwerkskörper aus der Volksrepublik, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ⁠waren ⁠50.100 der insgesamt knapp 51.100 Tonnen. 2024 hatte Deutschland knapp 50.900 Tonnen Feuerwerkskörper importiert. Davon kamen 99 Prozent oder gut 50.400 Tonnen aus China. Der Anteil Chinas ‌an den Einfuhren lag in ‌den vergangenen 20 Jahren durchgängig bei mehr als 90 Prozent.

In den Jahren der Corona-Pandemie ⁠hatte es Verkaufsverbote für Feuerwerkskörper gegeben. Seitdem wird ‌immer wieder über weitergehende ⁠Einschränkungen für privates Feuerwerk debattiert. Befürworter verweisen dabei auf die Sicherheit und den Umweltschutz.

"Der kurzen Freude am Feuerwerk stehen ‌an Silvester ⁠sehr hohe gesundheitsgefährdende Feinstaubbelastungen sowie ⁠Gefährdungen durch Lärm und Explosionen gegenüber", betont etwa das Umweltbundesamt. "Hierdurch verursachte Verbrennungen, Augenverletzungen und Hörschädigungen sind leider keine Seltenheit." Hinzu kämen vermüllte Straßen und Parks durch Feuerwerkskörper, die Städte und Gemeinden jedes Jahr vor große Herausforderungen stellten.

(Bericht von Rene ⁠Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)