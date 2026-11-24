Frankfurt, 24. Nov (Reuters) - Einen ⁠Tag nach der von Nvidia ausgelösten Rally im KI-Sektor sind die Börsen erneut ins Minus gedreht. Der Dax notierte zum Handelsschluss 1,3 Prozent tiefer bei 25.017,81 Punkten. Der EuroStoxx50 verlor 1,2 Prozent auf 6003,76 Zähler. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street lagen zwischen minus zwei Prozent und einem leichten Plus. Die überraschende Rückkehr des wegen eines Spionageskandals zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang hatte am Montag den Dax um 2,2 Prozent steigen ‌lassen. An der Wall Street war der Nasdaq um rund 6,5 Prozent geklettert, nachdem der technologielastige Index am Freitag mehr als fünf Prozent abgerutscht war. An der Börse lägen die größten Verlust- und Gewinntage oft dicht beieinander, kommentierte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank.

"Anlegern ⁠leuchtet zusehends ein, dass ⁠Huangs Rückkehr kein Allheilmittel gegen den dominierenden Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinssorgen und geopolitischen Unwägbarkeiten darstellt", sagte Timo Emden vom Broker CapTrader. Zugleich gingen Börsianer laut Experten davon aus, dass seine Brückenfunktion zwischen China und den USA an Bedeutung verloren habe. Die politische Kontroverse um die Wiedereinsetzung des Managers könnte Nvidias China-Geschäft sogar noch stärker in den Fokus rücken, sagte Charu Chanana, Anlagestratege bei Saxo in Singapur. US-Präsident Donald Trump will Chinas Zugang zu hochentwickelten US-Chips einschränken.

ANTHROPIC RUTSCHT UNTER AUSGABEPREIS

Huangs Unterstützung für offene KI-Modelle könnte zudem Anbietern kostenpflichtiger Modelle wie Anthropic ‌Gegenwind bescheren, sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Die Aktien des Claude-Entwicklers rutschten ‌am Dienstag um zwölf Prozent auf rund 77 Dollar und damit unter ihren Ausgabepreis beim Börsengang von 83 Dollar. Die Stimmung schlägt damit wenige Tage nach dem größten Börsengang der Geschichte um. Am 19. November war die Aktie bei 111,50 Dollar gestartet, der Börsenwert überschritt zeitweise die Marke von zwei ⁠Billionen Dollar. "Bei SpaceX dauerte es immerhin einen Monat, bis die Aktie unter ihren Emissionspreis fiel", kommentierte IG-Experte Bouhmidi.

Auch starke Konjunkturdaten konnten die Stimmung ‌an der Frankfurter Börse nicht aufhellen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November zum ⁠siebten Mal in Folge. Er kletterte auf 90,6 Punkte nach revidiert 90,1 Zählern im Oktober. Experten hatten damit gerechnet. "Das Wehklagen über den vermeintlich schlechten Zustand der deutschen Wirtschaft geht mittlerweile an der Realität vorbei", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Am Vortag hatte der Einkaufsmanager-Index für Deutschland überraschend stark zugelegt.

SANOFI PUNKTET MIT ÜBERNAHME VON INSMED

Bei den Einzelwerten sorgte Sanofi ‌mit der 41 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Insmed für Aufsehen. ⁠Die Titel des französischen Pharmakonzerns stiegen in Paris um fast ⁠zehn Prozent auf 93,58 Euro und erreichten damit den höchsten Schlussstand seit Mai 2025. Die Insmed-Aktien zogen an der Wall Street um gut 14 Prozent an. Die Franzosen bieten 175 Dollar je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von rund 17,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs. Sanofi-Chefin Belen Garijo will den Konzern breiter aufstellen, bevor der Patentschutz für das Asthma-Medikament Dupixent Anfang der 2030er-Jahre ausläuft.

FlatexDegiro profitierte ebenfalls von Übernahmefantasien. Die Aktien des Frankfurter Online-Brokers legten um gut drei Prozent auf 23,92 Euro zu. Einem Händler zufolge trieb der aktivistische Investor PrimeStone den Kurs. Er habe den Vorstand in einem Brief aufgefordert, einen Verkauf des Unternehmens zu prüfen. PrimeStone halte einen Preis von mehr als 40 Euro je Aktie für angemessen.

Dagegen stürzten die Aktien von Aixtron um 16,3 Prozent auf 26,81 Euro ⁠ab. Die Schweizer Großbank UBS stufte die Titel des Chipanlagenbauers von "Neutral" auf "Sell" herab und senkte das Kursziel von 50 auf 24 Euro.

(Bericht von Sanne Schimanski und Stefanie Geiger. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)