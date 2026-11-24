Heute um 19:00 Uhr: Kostenloses Live-Webinar „Warum Dividenden als 2. Einkommensquelle unschlagbar sind“ mit Jörg Graichen und Michael Huber.

Der jüngste Ausverkauf bei Technologieaktien hat die internationalen Börsen unter Druck gesetzt. Viele Anleger stellen sich deshalb eine entscheidende Frage: Wie lässt sich ein Depot aufbauen, das nicht allein von steigenden Aktienkursen abhängig ist?

Dividenden können eine attraktive zweite Einkommensquelle sein. Während Aktienkurse täglich schwanken, können solide Unternehmen ihre Aktionäre regelmäßig an ihren Gewinnen beteiligen. Doch nicht jede hohe Dividendenrendite ist ein Qualitätsmerkmal. Gerade nach starken Kursverlusten können vermeintliche Schnäppchen zu gefährlichen Dividendenfallen werden.

Mit Dividenden ein langfristiges Einkommen aufbauen

Im heutigen kostenlosen Live-Webinar zeigen Jörg Graichen und Michael Huber:

Wie Sie eine langfristige Dividendenstrategie aufbauen.

Welche Kennzahlen bei der Auswahl von Dividendenaktien entscheidend sind.

Wie Sie typische Dividendenfallen erkennen und vermeiden.

Wie Sie Ihr Depot auf langfristig wachsende Ausschüttungen ausrichten können.

Das Ziel: ein Depot, das neben möglichen Kursgewinnen auch regelmäßige Erträge generieren kann.

KOSTENLOSES LIVE-WEBINAR Warum Dividenden als 2. Einkommensquelle unschlagbar sind Termin: Heute, Dienstag, 24. November 2026, 19:00–20:00 Uhr

Referenten: Jörg Graichen und Michael Huber

Teilnahme: Kostenlos und online 👉 Jetzt noch schnell kostenlos zum Live-Webinar anmelden »

Mit der richtigen Strategie ins Börsenjahr 2027

Das heutige Webinar ist der Auftakt der neuen Serie „Dividenden kassieren, Depot optimieren, Chancen nutzen“, die Anleger durch den Jahreswechsel und darüber hinaus begleitet.

15. Dezember 2026, 18:00 Uhr: Depot-Check zum Jahresende – welche Aufgabe erfüllt jede einzelne Position im Portfolio?

Depot-Check zum Jahresende – welche Aufgabe erfüllt jede einzelne Position im Portfolio? 14. Januar 2027, 18:00 Uhr: Chancen und Risiken im neuen Börsenjahr – wie lässt sich das eigene Depot auf unterschiedliche Marktszenarien vorbereiten?

Weitere Termine folgen.

👉 Jetzt anmelden und die neue Webinar-Serie entdecken »

Weiterführende Informationen für Anleger und Trader

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Über den Autor

Roland Jegen – Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit den internationalen Finanzmärkten und ist seit 2016 bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Analyse von Aktien und Indizes, systematischen Handelsstrategien sowie aktuellen Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten. In zahlreichen Webinaren, Marktanalysen und Fachartikeln vermittelt er praxisnahes Wissen für Trader und Anleger.

Risikohinweis:

Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt die persönliche Einschätzung des Autors dar. Er ist weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen. Die enthaltenen Informationen können durch aktuelle Marktentwicklungen überholt sein.

Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden und können zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Dividenden sind nicht garantiert und können gekürzt oder vollständig ausgesetzt werden. Vergangene Wertentwicklungen und Ergebnisse aus Backtests sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Optionen und anderen gehebelten Finanzinstrumenten kann mit erheblichen zusätzlichen Risiken verbunden sein.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.