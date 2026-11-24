Die Broadcom-Aktie hat eine harte Preiskorrektur hinter sich: Vom Hoch bei fast 500 USD fiel der Kurs bis auf unter 300 USD zurück. Aus markttechnischer Sicht bildet der Bereich bei 295/290 USD eine absolute Schlüsselunterstützung. Solange dieser Bereich verteidigt wird, besteht die Chance auf eine Bodenbildung und eine Stabilisierung des übergeordneten Trends. Ein nachhaltiger Bruch würde das Chartbild durch die Ausprägung einer Topformation dagegen deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste der Technologietitel wohl längerfristig „kleinere Brötchen“ backen. Auf der Oberseite fungiert indes der seit Juni bestehende Korrekturtrend als Taktgeber. Die entsprechende Trendlinie verläuft aktuell bei 353,70 USD. Gelingt der Broadcom-Aktie der Ausbruch über diese Marke, wäre die Korrektur der vergangenen Monate beendet und ein neues prozyklisches Kaufsignal aktiviert. Interessant ist derzeit der Blick auf den trendfolgenden MACD: Der Indikator notiert auf einem Niveau, das so niedrig ist wie niemals zuvor. Das signalisiert eine extrem überverkaufte Marktlage – und eröffnet bei einer Stabilisierung die Chance auf eine kräftige Gegenbewegung. Entscheidend bleiben jedoch die genannten Trigger.

Broadcom (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Broadcom

Quelle: LSEG, tradesignal²

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