Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Der Umfang des geltenden EU-Rechts hat einer Studie zufolge einen Rekordwert erreicht. Ende 2025 umfassten die gültigen Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union (EU) rund 47.600 Normseiten, wie die Berliner Wirtschaftshochschule ESMT am Dienstag zu ihrem Bürokratieindex mitteilte. Das seien 118 ‌Prozent mehr als 2010. Treiber seien vor allem Sanktionsverordnungen sowie neue Regelwerke im Umwelt-, Verbraucher- und Gesundheitsrecht.

Mit Anhängen wie Listen, Grenzwerten und technischen Vorgaben ⁠kommt das EU-Recht ⁠demnach sogar auf rund 90.800 Normseiten, ein Plus von 85 Prozent seit 2010. Gemessen wird dabei nicht die Zahl der Rechtsakte, sondern ihr tatsächlicher Umfang. Rechtsakte der EU-Kommission sind nicht erfasst.

In 18 von 20 Politikfeldern nahm der Umfang seit 2010 zu. Am stärksten wuchs die Außen- und Sicherheitspolitik mit fast ‌12.900 zusätzlichen Normseiten. Dabei handelt es sich fast ‌ausschließlich um Sanktionsverordnungen des Rats der EU mit Listen von Personen, Unternehmen und Gütern. Das Recht zu Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit hat sich von rund 4300 auf 9800 ⁠Normseiten mehr als verdoppelt. Grund seien vor allem neue Regelwerke etwa zu Medizinprodukten, ‌erneuerbaren Energien und Industrieemissionen. Ohne das Sanktionsrecht ⁠ist das EU-Recht seit 2010 um 60 Prozent gewachsen.

"Das EU-Recht wächst fast doppelt so schnell wie das deutsche Bundesrecht", sagte Autor Stefan Wagner von der Universität Wien, der die Studie in Zusammenarbeit mit der ESMT ‌Berlin erstellt hat. "Wer Bürokratie abbauen will, ⁠muss auch die europäische Ebene mitdenken." ⁠Viele Pflichten, über die Unternehmen in Deutschland klagten, stammten aus Brüssel, erklärte Wagner. "Ein nationales Entlastungsprogramm allein wird das Problem nicht lösen."

Für Unternehmen in Deutschland kommen demnach EU- und Bundesrecht zusammen. Auch der Bürokratieindex für das Bundesrecht erreichte einen neuen Höchststand. Der Umfang der geltenden Bundesgesetze stieg von 24.765 Normseiten im Jahr 2010 auf 40.270 im vergangenen Jahr. Am stärksten wuchs das Wirtschaftsrecht: Hier kamen zwischen 2022 und 2026 etwa 1542 Normseiten hinzu - ein Plus ⁠von 16,5 Prozent und "so viel wie nie seit Beginn der Auswertung", so die Wirtschaftshochschule ESMT.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)