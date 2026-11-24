- von ⁠Markus Wacket

Berlin, 24. Nov (Reuters) - Die Bundesregierung will die Flugabwehr der Bundeswehr für insgesamt mehr als vier Milliarden Euro mit neuen Patriot-Raketen und Zubehör verstärken. Neue Lenkflugkörper des Typs GEM-T sollen für rund 2,42 Milliarden ‌Euro beschafft werden, wie aus Unterlagen aus dem Verteidigungs- und dem Finanzministerium hervorgeht, die Reuters am Dienstag vorlagen. In einer weiteren Unterlage ⁠ist zudem ⁠der Kauf von Transportfahrzeugen sowie Feuerleitständen für das System für knapp zwei Milliarden Euro vorgesehen. Die genaue Stückzahl der Raketen bleibt offen, der Basisvertrag sieht jedoch eine Mindestbestellmenge von 480 Raketen vor. Die Lieferung der Lenkflugkörper ist für den Zeitraum von 2030 bis ‌Ende 2033 geplant, wobei die genauen Termine ‌unter anderem von der Zulieferung von US-Baugruppen abhängen.

Eine Vorauszahlung für die Raketen von rund 568 Millionen Euro wird den Unterlagen zufolge noch im laufenden ⁠Jahr fällig. Der Haushaltsausschuss soll das Vorhaben im Dezember billigen, was als ‌sicher gilt.

Das Gemeinschaftsunternehmen Comlog ist ⁠Hauptauftragnehmer für die Lenkflugkörper. An der Firma sind MBDA Deutschland (Airbus, BAE Systems, Leonardo) und der US-Rüstungskonzern Raytheon zu jeweils 50 Prozent beteiligt. MBDA übernimmt am bayerischen Standort Schrobenhausen die Produktion ‌und Montage der Flugkörper, während ⁠die Feststoffraketenmotoren von Bayern-Chemie aus Aschau ⁠am Inn stammen.

Das bodengebundene System Patriot dient der Luftverteidigung gegen Flugzeuge, Marschflugkörper sowie taktische ballistische Raketen. Es hat im Fähigkeitsprofil der Bundeswehr höchste Priorität. Ein Teil der deutschen Raketenbestellung im Wert von rund 28 Millionen Euro ersetzt Flugkörper, die aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine abgegeben wurden. Schweden, die Niederlande und Spanien beteiligen sich ebenfalls an dem Rahmenvertrag für die Lenkflugkörper, der über die ⁠Nato-Beschaffungsagentur NSPA abgeschlossen werden soll.

(Redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)