Berlin, 24. Nov (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung besteht in den EU-Finanzverhandlungen darauf, dass die Belastung für Deutschland als größter Nettozahler nicht zu groß werden darf und die künftige Ukraine-Hilfe fest im EU-Haushalt verankert wird. Man erwarte am Donnerstag und Freitag in Brüssel aber noch keine Einigung über den billionenschweren Finanzrahmen von 2028 bis 2034, hieß es in ‌Regierungskreisen in Berlin am Dienstag. Wenn es gut laufe, sei mit einer gewissen Annäherung und einer Einigung auf dem EU-Gipfel im Dezember zu rechnen. Die Bundesregierung werde in den Verhandlungen zwischen ⁠den 27 EU-Regierungen ⁠darauf bestehen, dass Deutschland bei den künftigen Abführungen an den EU-Haushalt einen Rabatt bekomme.

Dieser - auch früher gewährte Abschlag - wird als nötig erachtet, weil Deutschland und einige andere EU-Staaten nach den komplizierten Berechnungen der EU ansonsten überproportional belastet würden. So würden die jährlichen nationalen Abführungen ab 2028 nach den derzeitigen Planungen im Vergleich zur jetzigen EU-Finanzperiode für Deutschland fast 50 Prozent höher liegen, sagte ein Regierungsvertreter. ‌Zudem sei Deutschland gemessen an der Wirtschaftsleistung weiterhin der größte ‌Nettozahler. "Deshalb wollen wir eine Korrektur auf der Einnahmenseite, also sprich einen Rabatt. Das ist zwingend für unsere Zustimmung", sagte er.

Nach einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) wuchs die Belastung Deutschlands als mit Abstand größtem ⁠Nettobeitragszahler zum EU-Haushalt weiter. Im vergangenen Jahr wurden 14,9 Milliarden Euro mehr in den EU-Topf eingezahlt als ‌aus ihm in die Bundesrepublik zurückflossen, heißt es in ⁠der Studie, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Das sind 1,8 Milliarden Euro mehr als 2024. Auch einige andere EU-Länder fordern Rabatte, Italien etwa lehnt sie strikt ab.

BUNDESREGIERUNG SIEHT POSITIVE BEWEGUNG

Der Regierungsvertreter betonte, dass es in den letzten Vorschlägen von EU-Ratspräsident Antonio Costa Fortschritte bei ‌einer Reihe von Punkten gebe. Neue Schuldeninstrumente lehne die ⁠Bundesregierung aber ab. Man finde dies vor ⁠allem mit Blick auf die steigenden Zinsen schwierig. "Wir sehen mit großer Sorge, dass auch im mehrjährigen Finanzrahmen immer mehr Mittel für Zinszahlungen reserviert werden müssen, die wir dann nicht mehr für Politikbereiche ausgeben können." Er forderte zudem eine feste Verankerung der EU-Ausgaben für die Ukraine im nächsten EU-Finanzrahmen. "Wir wollen, dass der mehrjährige Finanzrahmen auch eine mehrjährige Unterstützung der Ukraine sicherstellt." Zudem sei die Beteiligung aller 27 Mitgliedstaaten nötig.

Offenheit zeigt die Bundesregierung gegenüber dem Costa-Vorschlag, die Einnahmeseite der EU durch die Einführung einer Digitalsteuer auf europäischer Ebene zu verbessern. Es sei aber schwer zu sagen, ob sich ⁠diese Idee durchsetzen werde, weil einige EU-Regierungen dagegen seien.

(Bericht von Andreas Rinke, Rene Wagner; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)