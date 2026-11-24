PEKING (dpa-AFX) - Ein Mitarbeiter eines chinesischen Ministeriums ist wegen Spionage für einen ausländischen Geheimdienst zum Tode verurteilt worden. Das geht aus einer Mitteilung der chinesischen Geheimschutzbehörde hervor, die chinesische Staatsmedien verbreiteten. Der nur mit dem Familiennamen Ma bezeichnete Mann soll geheime Informationen weitergegeben und dafür mehr als eine Million Yuan (rund 137.000 Euro) erhalten haben.

Für welches Land Ma spioniert haben soll und wo er zuvor eingesetzt war, blieb offen. Auch das zuständige Gericht und der Zeitpunkt des Urteils wurden nicht genannt. Unklar blieb zudem, ob die Todesstrafe bereits vollstreckt wurde.

Mit Geld und Drohungen angeworben

Angeworben wurde Ma der Darstellung zufolge während eines Auslandseinsatzes. Eine Geheimdienstmitarbeiterin namens Kailin habe zunächst vorgegeben, Chinesisch lernen zu wollen. Später habe Ma ihr Informationen über eine chinesische Einrichtung vor Ort und deren internes Telefonverzeichnis übergeben. Ein weiterer Geheimdienstmitarbeiter habe ihm daraufhin mit einer Anzeige bei den chinesischen Behörden gedroht, sollte er nicht dauerhaft für den ausländischen Geheimdienst arbeiten.

Nach seiner Rückkehr nach China soll Ma vertrauliche Informationen gesammelt und über eine Internetseite ins Ausland geschickt haben. Dafür habe er monatliche Zahlungen sowie Prämien für besonders wertvolles Material erhalten. Insgesamt soll Ma mehr als 100 Informationen weitergegeben haben, darunter 35 als Staatsgeheimnisse eingestufte Informationen.

Peking verstärkt Spionageabwehr

China macht Todesurteile wegen Spionage nur selten öffentlich. Vor dem Hintergrund der Rivalität mit den USA und deren Verbündeten hat Peking seine Spionageabwehr verstärkt. 2023 weitete China zudem sein Anti-Spionage-Gesetz aus. Die Sicherheitsbehörden warnen auch in sozialen Medien regelmäßig vor Anwerbeversuchen ausländischer Geheimdienste./jpt/DP/zb