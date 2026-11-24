Washington, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im November kräftig gebessert und ist so gut wie seit Anfang 2025 nicht mehr. Das Barometer stieg auf 103,3 Punkte, nach revidiert 91,9 (ursprünglich: 91,7) Zählern im Oktober, wie das Conference Board am ‌Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg auf 92,5 Punkte gerechnet. "Das Verbrauchervertrauen erholte sich im November erneut – ⁠möglicherweise infolge ⁠einer verringerten Unsicherheit nach den Zwischenwahlen", sagte Conference-Board-Ökonom Fergus McCormick. Bei den Midterms am 3. November hatten die oppositionellen Demokraten eine Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses erzielt. Für die Republikaner von Präsident Donald Trump wurde die Wahl zu einem Fiasko.

Nach zwei aufeinanderfolgenden Anstiegen habe das Barometer wieder ein Niveau ‌erreicht, wie es zuletzt im Januar 2025 zu ‌verzeichnen war, sagte McCormick. "Getragen wurde dieser Vertrauenszuwachs durch eine positivere Einschätzung der aktuellen und künftigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt."

FRUST ÜBER HOHE PREISE BLEIBT

Allerdings äußerten die Verbraucher auch ⁠im November weiterhin Frust über hohe Preise und steigende Kosten. Notenbank-Direktoriumsmitglied Christopher Waller ‌bekräftigte jüngst seine Forderung nach einer schärferen ⁠Gangart im Kampf gegen die Inflation, die von höheren Energiepreisen im Zuge des Iran-Krieges angefacht wird. Er mahnte, die Zentralbank müsse mit Zinserhöhungen entschlossener auf den Preisauftrieb reagieren. Er befürchtet, dass die Teuerungsrate die ‌öffentliche Wahrnehmung der Preisentwicklung verändert.

Die Notenbank ⁠verfehlt seit Jahren ihr Inflationsziel von ⁠2,0 Prozent. Die Fed achtet dabei besonders auf ein Inflationsmaß, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - den PCE-Index. Die daraus berechnete Rate lag im September bei 3,6 Prozent. Für die anstehenden Daten für Oktober wird ein Anstieg auf 3,8 Prozent erwartet. Die Notenbank dürfte aus Sicht der Finanzmärkte auf den Inflationsschub mit einer Zinserhöhung im Dezember reagieren. Es wäre der zweite Schritt nach oben nach der Anhebung vom September.

(Bericht vom Reuters-Büro ⁠in Washington und Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)