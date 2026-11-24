Frankfurt, ⁠24. Nov (Reuters) - Nach dem fulminanten Wochenauftakt legen Dax-Anleger eine Verschnaufpause ein. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,1 Prozent auf 25.306 ‌Punkte nach. Die überraschende Rückkehr des wegen eines Spionageskandals zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang hatte am Montag ⁠den ⁠Dax um 2,2 Prozent steigen lassen. An der Wall Street war der Nasdaq um rund 6,5 Prozent nach oben geklettert. "Heute folgt die eigentliche Bewährungsprobe", kommentierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker ‌CMC Markets. "Es muss sich zeigen, ob ‌die Rückkehr Huangs lediglich ein kurzfristiges Strohfeuer entfacht hat oder tatsächlich einen nachhaltigen Stimmungswechsel im Technologiesektor ⁠einleiten kann."

Bei den Einzelwerten legte FlatexDegiro sechs Prozent ‌zu und war damit ⁠stärkster Wert im MDax. Treiber ist einem Händler zufolge der aktivistische Investor Primestone, der das Management in einem Brief aufgefordert habe, einen ‌Verkauf des Unternehmens ⁠zu prüfen und dabei ⁠einen Übernahmepreis von mehr als 40 Euro je Aktie als angemessen ansehe. Dagegen gaben die Aktien von Aixtron um 7,5 Prozent nach. UBS stufte die Titel des Chipanlagenbauers nach Angaben eines Händlers auf "Sell" von zuvor "Neutral" zurück.

Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)