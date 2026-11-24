Nach der KI-Erholungsrally zu Wochenbeginn steuert der Dax am Dienstag zunächst auf einen wenig bewegten Start zu. Eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG mit 25.350 Punkten knapp im Plus taxiert.

Am Vortag hatten die Anleger vor allem bei den Technologiewerten in den USA die Rückkehr des Nvidia-Chefs gefeiert. Auch der Dax hatte sich nach zuvor sechs Verlusttagen von seinem fast erreichten Tief seit Juli erholt. Am Montagnachmittag hatte es die Kurse beflügelt, dass Nvidia den wegen mehrerer Affären zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang zurückholt.

"Er gilt als Personifizierung des KI-Booms", schrieben dazu am Morgen die Experten der NordLB. Dies ließ mittlerweile auch die Börsen in Asien hochspringen, nachdem der Dax die Rally in weiten Teilen schon mitgegangen war. Die größten Gewinne in Fernost gab es an den technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan.

USA: Huang-Rückkehr beflügelt

Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, profitierte.

Der Nasdaq 100 schloss 6,9 Prozent höher mit 26.746 Punkten. Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die "New York Times" erstmals über eine mutmaßliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen.

Der Dow Jones Industrial, in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um drei Prozent auf 49.595 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen. Der gleichfalls gebeutelte, breit gefasste S&P 500 gewann am Montag 4,7 Prozent auf 7.237 Zähler.

Asien: Japan und Südkorea im Plus

In Asien ist es am Dienstag dank der KI-Erholungsrally am Montag vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Südkorea und Taiwan deutlich nach oben gegangen. In Seoul stieg der südkoreanische Leitindex Kospi nach dem Minus zum Wochenauftakt im späten Handel am Dienstag um sechs Prozent.

Noch stärker ging es in Taiwan nach oben. Dort legte der Taiex sogar neun Prozent zu. An beiden Märkten ging es vor allem für die Papiere der Chiphersteller Samsung, SK Hynix und TSMC kräftig nach oben.

In Japan, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war, legte der Leitindex Nikkei 225 um knapp vier Prozent zu. Anders sah es in China und Hongkong aus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab erneut leicht nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen konnte nur leicht zulegen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 58.644 + 3,91 Prozent Hang Seng 22.262 - 0,54 Prozent CSI 300 3.959 + 0,03 Prozent Kospi 5.006 + 6,32 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,98 + 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,28 - 0,018 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,93 + 0,012 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 88,78 Dollar - 0,59 Dollar WTI 79,71 Dollar - 0,46 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENSOLDT AUF 90 (101) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 51 (57) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1340 (2000) EUR - 'OVERWEIGHT'

- CITIGROUP SETZT AUMOVIO AUF 'UPSIDE 90-DAY CATALYST WATCH' - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 93 (90) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 8,50 (8,60) EUR - 'NEUTRAL'

- HEIDELBERG MATERIALS NUN 'TOP PICK' VON JPMORGAN BEI SCHWEREN BAUSTOFFEN

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 230 (225) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 125 (121) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT AIXTRON AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 24 (50) EUR

- WDH/EXANE BNP HEBT RWE AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 75,60 (68,70) EUR

- WDH/EXANE BNP SENKT EON AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 20,20 (22,00) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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