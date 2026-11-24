FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der KI-Erholungsrally zu Wochenbeginn steuert der Dax am Dienstag zunächst auf einen wenig bewegten Start zu. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG mit 25.350 Punkten knapp im Plus taxiert. Am Vortag hatten die Anleger vor allem bei den Technologiewerten in den USA die Rückkehr des Nvidia-Chefs gefeiert. Auch der Dax hatte sich nach zuvor sechs Verlusttagen von seinem fast erreichten Tief seit Juli erholt.

Am Montagnachmittag hatte es die Kurse beflügelt, dass Nvidia den wegen mehrerer Affären zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang zurückholt. "Er gilt als Personifizierung des KI-Booms", schrieben dazu am Morgen die Experten der NordLB. Dies ließ mittlerweile auch die Börsen in Asien hochspringen, nachdem der Dax die Rally in weiten Teilen schon mitgegangen war. Die größten Gewinne in Fernost gab es an den technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan.

Huangs Abschied war in den vergangenen Tagen ein wesentlicher Ursprung der Turbulenzen gewesen, doch diese Scharte wurde nun ausgewetzt. Durch den Rückfall um mehr als 2.000 Punkte binnen weniger Tage hatte dem Dax am Vortag nicht mehr viel gefehlt, um in der Jahresbilanz ins Minus zu rutschen. Anleger fragen sich jetzt, ob auf dieser getrübten Basis doch noch eine Jahresendrally möglich ist. Der Ifo-Geschäftsklimaindex könnte dem Dax am Dienstag dazu neue Impulse liefern./tih/zb