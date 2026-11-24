Dax Unterstützungen: 25.180 intraday 25.100 Vortag Dax Widerstände: 25.340 Xetra-Hoch 25.490 Kurslücke

Dax Rückblick

Der Dax startete mit einer kräftigen Erholung in die neue Handelswoche und beendete den Xetra-Handel am Montag mit einem Plus von 2,2 Prozent bei 25.337 Punkten. Auslöser war insbesondere die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Davon profitierten auch deutsche Technologiewerte wie Siemens Energy und Infineon.

An der Wall Street fiel die Erholung noch deutlicher aus. Die Nvidia-Aktie gewann rund 31 Prozent, der Nasdaq 100 legte um 6,9 Prozent zu. Der S&P 500 stieg um 4,7 Prozent auf 7.237 Punkte, der Dow Jones um drei Prozent auf 49.595 Punkte. Die Sorgen um die hohen Bewertungen im KI-Sektor sind damit allerdings nicht ausgeräumt.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr führte die gestrige Erholung von der Unterstützungszone zwischen 24.800 und 24.850 Punkten bis auf knapp 25.390 Punkte. Damit wurde die Abwärtskurslücke von Donnerstag auf Freitag bereits zu einem großen Teil geschlossen. Offen bleibt der Bereich zwischen rund 25.390 und 25.490 Punkten.

Am Dienstagvormittag dominieren zunächst Gewinnmitnahmen. Gegen 10:40 Uhr notiert der Dax bei 25.202 Punkten. Auch der besser als erwartet ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex sorgt bislang nicht für neue Kaufimpulse. Das Stimmungsbarometer stieg im November von revidierten 90,1 auf 90,6 Punkte, während Volkswirte 90,5 Punkte erwartet hatten.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Für eine Fortsetzung der Erholung müsste der Dax zunächst das gestrige Tageshoch überwinden. Anschließend wäre ein vollständiger Gap-Close bei rund 25.490 Punkten möglich. Darüber bildet die ehemalige Unterstützungszone um 25.700 Punkte den nächsten größeren Widerstand.

Auf der Unterseite bleibt der Bereich zwischen 25.000 und 25.100 Punkten entscheidend. Wird dieser unterschritten, droht ein erneuter Test der Unterstützung bei 24.800 Punkten. Weitere Impulse für den KI-Sektor könnten heute von den Quartalszahlen des Serverherstellers Dell nach US-Börsenschluss ausgehen.