Frankfurt, 24. ⁠Nov (Reuters) - Nach dem furiosen Wochenauftakt wird der Dax am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Die überraschende Rückkehr des wegen eines Spionageskandals zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang hatte am ‌Montag auf beiden Seiten des Atlantiks für Kauflaune gesorgt. Der deutsche Leitindex war mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte ⁠aus dem ⁠Handel gegangen. An der Wall Street war der technologielastige Nasdaq-Index um rund 6,5 Prozent nach oben geklettert.

Nach der Rally zum Wochenstart stehen die KI-Aussichten sowie Konjunkturdaten weiter im Fokus der Anleger.

• Am Vormittag steht der Geschäftsklima-Index des Münchner Ifo-Instituts an. Laut Prognose von Volkswirten ‌dürfte sich die Stimmung in den Chefetagen der ‌deutschen Wirtschaft weiter aufhellen. Das Barometer könnte demnach um 0,3 Punkte auf 90,5 Zähler klettern.

• Bei Volkswagen beginnen die Tarifverhandlungen. Dabei stehen schwierige Gespräche ⁠an. Der Autobauer hatte so gut wie alle Tarifverträge gekündigt und fordert ‌tiefe Einschnitte bei den Beschäftigten.

• Beim ⁠Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns BASF steht das Agrargeschäft im Mittelpunkt, das bis Mitte 2027 für einen Börsengang vorbereitet werden soll. Bei den Investoren dürften zudem Fragen zur weiteren Übernahmestrategie des Unternehmens ‌im Fokus stehen, nachdem BASF ⁠vor wenigen Tagen sein Werben um ⁠den Rivalen Evonik aufgegeben hatte.

• In den USA legt Dell seine Ergebnisse vor. Investoren halten bei dem Herteller von KI-Servern vor allem nach Anzeichen für die Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage Ausschau.

Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am Montag Stand

Dax 25.337,27

EuroStoxx50 6.074,47

EuroStoxx50-Future 6.088,00

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Schlusskurse der US-Indizes am Montag Stand Veränderung in Prozent

Dow Jones 49.595,31 +3,0%

Nasdaq

S&P 500 7.237,17 +4,7%

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Asiatische Indizes am Dienstag Kurse um 07:00 Uhr Veränderung in Prozent

Nikkei 58.670,22 +4,0%

Shanghai 3.549,40 +0,3%

Hang Seng 22.243,53 -0,6%

(Bericht von ⁠Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)