Nach dem starken Wochenauftakt hat der Dax einen Teil seiner Erholungsgewinne am Dienstag wieder eingebüßt. Der Leitindex beendete den Xetra-Handel mit einem Minus von 1,26 Prozent auf 25.017 Zähler. Hatte am Vortag die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten Nvidia noch eine Börseneuphorie ausgelöst, so gerieten die Tech-Aktien am Dienstag schon wieder unter Druck. Hinzu kamen Befürchtungen, die US-Regierung könnte zusätzliche Importzölle erheben.

Der MDax büßte mit 1,72 Prozent auf 28.791 Punkte mehr ein als der Dax. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,16 Prozent abwärts.

Die Anleger brauchen derzeit gute Nerven. Bis zum Wochenende war der Dax im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als acht Prozent abgesackt.

Neil Robson, Aktienchef der Investmentgesellschaft Columbia Threadneedle, bleibt zwar grundsätzlich optimistisch für 2027 und sieht das Thema KI als Motor des Wachstums. "Doch Vorsicht: Ein gutes Gewinnwachstum schützt nicht vor Bewertungsrisiken - und ein überzeugendes KI-Thema ist nicht automatisch eine gute Geldanlage", so der Experte. Hohe Unternehmensgewinne seien bereits eingepreist, nur Überraschungen würden noch honoriert. "KI-Investitionen müssen sich rechnen", dies rücke immer mehr in den Fokus.

Chip-Hersteller Aixtron büßt 16 Prozent ein

Auch die deutschen KI-Werte wie Infineon und Siemens Energy fuhren wieder im Rückwärtsgang. Deutlich unter Druck gerieten Aixtron mit minus 16 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung der UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde ein außerordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Analyst Harry Blaiklock.

Die große Frage sei allerdings, was danach komme. Er geht davon aus, dass der Markt auch nach der Kurskorrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 einpreist. Blaiklock sieht dieses aber eher bei lediglich 18 Prozent.

Ähnlich schwach waren in den großen deutschen Indizes nur die Aktien von Aurubis mit rund 15 Prozent Abschlag auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Der Kupferkonzern stellte die Anleger darauf ein, dass das operative Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr wegen der Probleme beim Hochfahren eines neuen US-Werks mit 430 bis 530 Millionen Euro unterhalb der Markterwartungen liegen wird.

Gefragt waren insbesondere Rüstungswerte, die zuletzt einen schweren Stand hatten. Rheinmetall löste sich weiter von ihrem jüngsten Tiefpunkt seit dem Jahr 2025. Hier warten Börsianer gespannt auf den Kapitalmarkttag am Ende der Woche. Barclays-Experte Afonso Osorio geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihre Ziele bis 2030 stutzen und für 2027 zurückhaltend planen.

Klar im Plus lagen auch Aktien von Flatexdegiro mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent. Den Onlinebroker drängt derweil sein aktivistischer Aktionär PrimeStone Capital, sich für eine Übernahme ins Schaufenster zu stellen.

Gewinne bei Gold verflüchtigen sich

Der Euro erholte sich von deutlichen Vortagesverlusten. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0964 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Morgen bei 1,09 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0963 (Montag: 1,0939) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9121 (0,9141) Euro.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia den US-Dollar beflügelt und den Euro unter Druck gesetzt. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung erstmals seit April 2025 unter 1,09 Dollar gefallen. Commerzbank-Devisenexperte Volkmar Baur erklärte die Kursbewegung zum Wochenauftakt mit Kapitalabflüssen in die USA. Ein kräftiger Anstieg der Kurse an den New Yorker Börsen sorgte dafür, dass Anleger aus dem Ausland in den US-Markt investierten, was dem Dollar Auftrieb verliehen hatte.

Weiter trüb sah es beim Edelmetall Gold aus. Die Erholungsgewinne am Montag, die den Kurs bis an die Marke von 3.700 Dollar führten, gingen am Dienstag direkt wieder verloren. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt rutschte der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) um 1,8 Prozent auf 3.565 Dollar ab.

Der Goldpreis bewegte sich in den vergangenen Monaten eng mit den Aktienmärkten. Dahinter steckt ein gemeinsamer Faktor: Der Anstieg der Zinsen (oder die Erwartung von Anstiegen) macht Anleihen als Anlage wieder attraktiver, worunter Aktien, vor allem aber das zinslose Gold tendenziell leiden.

(mit Material von dpa-AFX)