Der Dax hat seine Erholung vom Wochenauftakt am Dienstag zunächst größtenteils verteidigt. Zuvor war er ja im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als acht Prozent abgesackt, bevor er sich zum Wochenauftakt um gut zwei Prozent stabilisierte.

Am Dienstagmorgen gab der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 25.269 Punkte nach.

Der Stoxx Europe Technology gab nach fast fünf Prozent Plus am Vortag rund 0,4 Prozent wieder ab. Im zuletzt gebeutelten Tech-Sektor hatten die Anleger am Montag ein Kursfeuerwerk abgebrannt. "Jensen Huang hat die Börsen nach unten gerissen. Und Jensen Huang hat eine atemberaubende Erholung ausgelöst", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Er spielte damit auf die Führungskrise bei Nvidia an, die Huang mit seinem vorübergehenden Abschied ausgelöst hatte. Seine Rückkehr feierte die Börse mit einem Nvidia-Kurssprung um fast ein Drittel. Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen waren plötzlich kein Thema mehr.

Der Nasdaq 100 als US-Auswahlindex für Tech-Werte gewann fast sieben Prozent, der Halbleiter-Branchenindex SOX sogar fast 14 Prozent. Wer nach dem vorherigen Kurseinbruch auf weiter fallende Kurse gesetzt hatte, wurde vom echten Kaufinteresse und Eindeckungen von Leerverkäufen zerrieben.

"Plötzlich ist der KI-Trade wieder in Mode", so Altmann. "Jetzt muss sich zeigen, welchen Anteil der KI-Sorgen Huangs Rückkehr auch längerfristig zerstreuen kann. Jetzt muss sich zeigen, ob es nach der imposanten Trendwende von gestern Anschlusskäufer gibt, die den Markt in Richtung der vorherigen Höchststände treiben."

Der MDax gewann am Dienstagmorgen 0,1 Prozent ein auf 29.326 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent abwärts.

Flatex-Aktie steigt nach Übernahmefantasie

In die Aktien von Flatexdegiro kommt am Dienstag etwas Übernahmefantasie. Der Vorschlag eines Aktionärs, nach möglichen Interessenten Ausschau zu halten, trieb den Kurs des Online-Brokers im frühen Handel um mehr knapp sieben Prozent nach oben.

Die Aktien waren am Vortag schon die marktbreite Erholungsrally mit mehr als vier Prozent Plus mitgegangen. Die Erholung vom zuletzt erreichten Tief seit April 2025 bleibt damit am Laufen. Erstmals seit Anfang September stehen sie wieder über ihrer 21-Tage-Linie.

Plus Nach starker Rally wieder billig Wieso ich diesen Finanzwert einfach kaufen musste 18.11.2026 · 16:00 Uhr · onvista

Der aktivistische Aktionär Primestone Capital veröffentlichte ein Schreiben mit der Forderung an den Aufsichtsrat, eine formelle strategische Überprüfung einzuleiten und das Interesse potenzieller strategischer und finanzieller Partner zu sondieren.

In dem Schreiben äußert der Aktionär keine Kritik an der operativen Entwicklung, sondern am Aktienkurs, der mit rund 23 Euro nicht den fairen Wert widerspiegele. Diesen sieht PrimeStone bei über 40 Euro pro Aktie. Ein Händler stellte sich allerdings in einer ersten Reaktion die Frage, wer als potenzieller Käufer in Frage komme.

Gewinnmitnahme belastet Springer Nature

Nach einer mehrmonatigen Rally macht jetzt auch ein Großaktionär bei Springer Nature Kasse. Von einer Platzierung getrieben, wurden die Aktien am Dienstag im frühen Handel 1,6 Prozent tiefer gehandelt.

Mit 21,35 Euro näherten sie sich vorbörslich kurz ihrem Vortagstief auf Xetra, reduzierten dann aber ihren Abschlag. In der Vorwoche hatten die Aktien mit 23,55 Euro ein Hoch seit mehr als einem Jahr markiert, doch davon sind sie wegen aufgekommener Gewinnmitnahmen in der Spitze schon fast wieder um zehn Prozent zurückgefallen. Vom Rekordtief im März waren die Titel bis Mitte November um 60 Prozent angezogen.

BC Partners beziehungsweise die von ihr beratene Gesellschaft Springer Science+Business Media Galileo Participation platzierten Papiere im Wert von rund 150 Millionen Euro, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf Angebotsdokumente. Zunächst war von etwa 125 Millionen Euro die Rede gewesen, die in einem beschleunigten Verfahren veräußert würden.

Laut einem Händler wurden 3,4 Prozent der Springer-Anteile zu einem Preis von 21,10 Euro je Aktie veräußert. Das Platzierungsvolumen sei wegen einer hohen Nachfrage aufgestockt worden.

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