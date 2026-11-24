Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die CDU-Politikerin Catarina dos Santos-Wintz rechnet mit einer Mehrheit der schwarz-roten Koalition am Freitag im Bundestag für den Bundeshaushalt 2027. "Ich bin grundsätzlich vorsichtig optimistisch, dass wir am Freitag nach diesen langen Gesprächen ... auch zu einem Haushalt 2027 kommen", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin ‌der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin. Es habe bei der üblichen Probeabstimmung in der Fraktion am Montag "nur sehr wenige" Abgeordnete gegeben, die sich mit Vorbehalten gemeldet ⁠hätten. Mit diesen ⁠sei sie im Gespräch.

Der Bundestag muss dem Haushalt 2027 am Freitag abschließend zustimmen. Die schwarz-rote Koalition verfügt über eine Mehrheit von zwölf Stimmen im Parlament. Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz nimmt am Freitag am Sondergipfel zu den EU-Finanzen in Brüssel teil.

Zwischen CDU, CSU und SPD hatte es in den vergangenen Tagen in verschiedenen Runden ‌ein heftiges Ringen um den Haushalt und zusätzliche ‌Steuerentlastungen gegeben. Nach der Haushaltsbereinigungssitzung hatte Bundeskanzler Merz in einem Koalitionsausschuss zudem die milliardenschwere Senkung der Stromsteuer durchgesetzt. In der Unionsfraktion gibt es darüber hinaus die Forderung, dass die Koalition ⁠wie in den vergangenen Jahren die Wirkung der kalten Progression ausgleichen müsse. Anders als ‌in den Vorjahren war dies im Entwurf ⁠des Finanzministeriums nicht vorgesehen. Dies bedeutet, dass diesmal die Steuertarifstufen nicht an die inflationsbedingten Steigerungen etwa bei Lohnerhöhungen angepasst werden, weshalb einige Bürger in höhere Steuersätze rutschen können.

Am Wochenende hatte CSU-Chef Markus Söder erneut auf diesen Ausgleich ‌gepocht. Dos Santos-Wintz bezeichnete es außerdem ⁠als "Priorität" ihrer Fraktion, später einen Ausgleich für ⁠die kalte Progression zu finden. In dieser Woche stehe jedoch die Verabschiedung des Bundeshaushalts im Vordergrund. Die CDU-Politikerin kündigte an, dass sich die Koalition danach sofort mit dem Haushalt 2028 beschäftigen müsse, dessen Aufstellung schwieriger werde. "Wir brauchen einen Paradigmenwechsel auch in der Aufstellung des Bundeshaushalts", forderte sie. Von Anfang an müssten klare Zahlen vorliegen und über große Einsparblöcke gesprochen werden. Es brauche in der schwarz-roten Koalition "ein Bewusstsein dafür, dass für alle Seiten schmerzhafte politische Entscheidungen auch gegenseitig zumutbar ⁠sein müssen", sagte dos Santos-Wintz.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)