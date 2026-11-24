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Aurubis AG: Aurubis erwartet wegen verlängerten Hochlaufs in Richmond für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern unter der Markterwartung



24.11.2026 / 10:34 CET/CEST

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Aurubis erwartet wegen verlängerten Hochlaufs in Richmond für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern unter der Markterwartung

Hamburg, 24.11.2026 – Die Aurubis AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern zwischen € 430 Mio. und € 530 Mio. und damit unterhalb der aktuellen Markterwartungen.

Zu dieser Entwicklung trägt ein verlängerter Hochlauf des neu errichteten Werks Aurubis Richmond, Georgia (USA), bei, da einzelne Bauteile der Schmelzöfen einer Modifikation bedürfen. Nach derzeitiger Einschätzung wird der technische Hochlauf nunmehr in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 erreicht.

Auf Basis vorläufiger Zahlen beträgt das operative Ergebnis vor Steuern für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2025/26 € 516 Mio. (Vorjahr: € 355 Mio.); das Ergebnis vor Steuern nach IFRS beläuft sich auf € 1.535 Mio. (Vorjahr: € 727 Mio.). Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 werden am 2. Dezember 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Dr. Björn Carsten Frenzel

Leiter Konzernrechtsabteilung

E-Mail: b.frenzel@aurubis.com

Tel: +49 40 78 83 30 44

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