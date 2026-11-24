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PAUL Tech AG: PAUL Tech AG erhöht bestehende Kreditfazilität um EUR 25 Mio.



24.11.2026 / 10:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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AD-HOC VERÖFFENTLICHUNG

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR).

PAUL Tech AG erhöht bestehende Kreditfazilität um EUR 25 Mio.

Mannheim, 24. November 2026

– Die PAUL Tech AG als Emittentin ("

Emittentin

") der EUR 35 Mio. Anleihe (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU) hat heute ihre im März 2026 von einem internationalen Finanzinvestor bereitgestellte Kreditfazilität über EUR 40 Mio. um weitere EUR 25 Mio. erhöht. Die Laufzeit der Gesamtfinanzierung läuft unverändert bis zum 24 September 2028.

Investor Relations Kontakt:

PAUL Tech AG

Patrick Weiden

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Tel.: +49 621 92 100 100

Fax: +49 621 92 100 101

E-Mail:

ir@paul.tech

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