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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
24.11.2026 / 08:55 CET/CEST
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Frankfurt am Main, den 24. November 2026
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 18. November 2026 hat die Commerzbank insgesamt 11.570 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/II gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.
Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:
|Rückkaufzeitraum
|Stück Aktien
|Durchschnittskurs (EURO)
|16.11.2026
|3.560
|39,736
|17.11.2026
|3.560
|39,254
|18.11.2026
|4.450
|38,434
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|LEI Code:
|851WYGNLUQLFZBSYGB56
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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