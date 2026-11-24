EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 23. November 2026 - Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2026/03

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.11.2026 / 12:24 CET/CEST

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Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 3

Neubiberg, 24. November 2026

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 3 vom 23. November bis 23. November 2026 / 3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Am 23. November 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 952.236 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 11. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 23. November 2026 952.236 47,6964 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden während des Aktienrückkaufs vom 11. November 2026 bis einschließlich 23. November 2026 wie geplant 7.000.000 Aktien erworben. Das Aktienrückkaufprogramm 2026/03 endete daher am 23. November 2026. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 346.013.477 Euro, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 49,43 Euro.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Internet: www.infineon.com LEI Code: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

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