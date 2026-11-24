

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.11.2026 / 10:24 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: First Capital AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Philipp Nachname(n): von Erffa Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nexum Group AG

b) LEI

5299003LVPXHGHTWP936

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A41YGA6

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,1250 EUR 25.000,00 EUR 0,1250 EUR 12.500,00 EUR 0,1250 EUR 50.000,00 EUR 0,1250 EUR 12.500,00 EUR 0,2000 EUR 100.000,00 EUR 0,2000 EUR 100.000,00 EUR 0,2000 EUR 40.000,00 EUR 0,2000 EUR 40.000,00 EUR 0,2000 EUR 10.000,00 EUR 0,2000 EUR 10.000,00 EUR 0,3500 EUR 6.300,00 EUR 0,3500 EUR 6.300,00 EUR 0,3500 EUR 105.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,1964 EUR 517.600,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.11.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nexum Group AG Perusastrasse 7 80333 München Deutschland LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936

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