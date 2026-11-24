EQS-DD: Nexum Group AG: First Capital AG, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.11.2026 / 10:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|First Capital AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Philipp
|Nachname(n):
|von Erffa
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Nexum Group AG
b) LEI
|5299003LVPXHGHTWP936
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A41YGA6
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,1250 EUR
|25.000,00 EUR
|0,1250 EUR
|12.500,00 EUR
|0,1250 EUR
|50.000,00 EUR
|0,1250 EUR
|12.500,00 EUR
|0,2000 EUR
|100.000,00 EUR
|0,2000 EUR
|100.000,00 EUR
|0,2000 EUR
|40.000,00 EUR
|0,2000 EUR
|40.000,00 EUR
|0,2000 EUR
|10.000,00 EUR
|0,2000 EUR
|10.000,00 EUR
|0,3500 EUR
|6.300,00 EUR
|0,3500 EUR
|6.300,00 EUR
|0,3500 EUR
|105.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,1964 EUR
|517.600,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.11.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Perusastrasse 7
|80333 München
|Deutschland
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108282 24.11.2026 CET/CEST
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