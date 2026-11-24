EQS-DD: Sixt SE: Meldung und Offenlegung von Transaktionen durch Personen mit Führungsaufgaben und ihnen nahestehende Personen
EQS Group · Uhr
Sixt SE: Meldung und Offenlegung von Transaktionen durch Personen mit Führungsaufgaben und ihnen nahestehende Personen
24.11.2026 / 18:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
|1
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH
|2
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Meldepflichtige in enger Beziehung
Personen mit Führungsaufgaben
Erich Sixt, Aufsichtsrat
Alexander Sixt, Vorstand
Konstantin Sixt, Vorstand
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|3
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|Sixt SE
|b)
|LEI
|5299004ZME6CSBR7WP07
|4
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
Kennung
|Aktie
ISIN DE0007231334
|b)
|Art des Geschäfts
|Aktienkauf durch Person, die im Auftrag beruflich Geschäfte vermittelt bzw. ausführt
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
Volumen
55,00 EUR
11.000.000,00 EUR
|d)
|Aggregierte Informationen
Aggregiertes Volumen
Preis
|
11.000.000,00 EUR
55,00 EUR
|e)
|Datum des Geschäfts
|2026-11-24, +01.00
|f)
|Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sixt SE
|Zugspitzstraße 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Deutschland
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|LEI Code:
|5299004ZME6CSBR7WP07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108344 24.11.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
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