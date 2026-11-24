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ABB unterstützt die Skalierung industrieller KI mit dem weltweit ersten Motor mit integrierter Intelligenz



24.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Unternehmen investieren in die Integration von KI in ihre Betriebsabläufe. Der Zugriff auf zuverlässige Maschinendaten wird zur Herausforderung.

Der neue Intelleqt™-Motor von ABB liefert ab der ersten Umdrehung Betriebsdaten. Damit wird der Elektromotor, eines der am weitesten verbreiteten Systeme in der Industrie, zu einer Datenquelle.

Edge Computing und frühzeitige Fehlererkennung können ungeplante Ausfallzeiten um bis zu 50 Prozent reduzieren und helfen, Ausfall-kosten von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar pro Vorfall zu vermeiden.

ZÜRICH, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- ABB hat mit Intelleqt™ heute den weltweit ersten Niederspannungsmotor mit werkseitig integrierter Intelligenz vorgestellt, der ab der ersten Umdrehung operative Echtzeit-Einblicke liefert. Dank einer offenen Architektur ermöglicht er Kunden branchenübergreifend die Anbindung von Motordaten an ihre bestehenden digitalen Plattformen bei vollständiger Datenhoheit. Durch die Bereitstellung von Maschinenintelligenz mittels einer Plug-and-Play-Lösung unterstützt Intelleqt™ Unternehmen beim Aufbau der Datengrundlage, die für die Skalierung KI-gestützter Betriebsabläufe erforderlich ist.

Immer mehr Unternehmen wollen KI über Pilotprojekte hinaus in ihre Kernprozesse integrieren. Datenqualität und -verfügbarkeit zählen dabei aber weiterhin zu den größten Hürden bei der Implementierung. Industrielle KI bietet messbaren Mehrwert, ihre Skalierung bleibt jedoch eine Herausforderung.

Obwohl 84 Prozent der Hersteller von einem Nutzen durch KI berichten, konnten bisher nur 20 Prozent der KI-Anwendungsfälle erfolgreich skaliert werden.1 Gleichzeitig bieten Anlagen, die kritische Branchen antreiben – von Rechenzentren über Wasserinfrastruktur bis hin zur Lebensmittelproduktion –, ein großes, bislang wenig genutztes Datenpotenzial.

Weltweit sind über 300 Millionen motorbetriebene Systeme im Einsatz, die 60 Prozent des industriellen Strombedarfs verbrauchen.2 Die meisten sind jedoch von den digitalen Technologien abgekoppelt, die zur Verbesserung von Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung eingesetzt werden. Elektrifizierung, Automatisierung und industrielle KI nehmen an Fahrt auf und mit einem Volumen von 18 Milliarden US-Dollar ist der globale Markt für IEC- und NEMA-Niederspannungsmotoren bereit für die Skalierung.

„Die F&E-Investitionen von ABB konzentrieren sich darauf, reale Herausforderungen unserer Kunden zu lösen", so Stefan Flöck, Präsident IEC Low Voltage Motors bei ABB. „Der Wandel hin zu KI-gestützten Betriebsabläufen beschleunigt sich, doch die meisten Motoren der globalen Industrie erzeugen keine Daten. Für die darüberliegende Intelligenzebene bleiben sie unsichtbar. ABB Intelleqt™ markiert ein neues Kapitel: Elektromotoren wandeln sich von rein mechanischen Anlagen zu Quellen für Echtzeitinformationen."

Indem Motordaten in handlungsrelevante Erkenntnisse überführt werden, unterstützt ABB Intelleqt™ Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Energieeinsparpotenziale von 30 Prozent oder mehr zu identifizieren.3 Eine frühzeitige Fehlererkennung kann ungeplante Ausfallzeiten um bis zu 50 Prozent reduzieren4 und Ausfällen vorbeugen, die Industrieunternehmen bis zu 1,5 Millionen US-Dollar pro Vorfall kosten können5. Werkseitig integrierte Sensorik, Edge Computing und Konnektivität stellen diese Erkenntnisse ab Tag eins bereit.

ABB Intelleqt™ ist das jüngste Beispiel für ABBs Investitionen in KI und digitale Technologien. Elektromotoren, ein Kernelement von industriellen Anlagen, werden mit intelligenten Funktionen ausgestattet. Das unterstützt Kunden beim Aufbau einer Datengrundlage für die nächste Generation industrieller KI.

ABB Intelleqt™ wird heute auf der SPS in Deutschland vorgestellt und tritt nun in die Co-Creation-Phase mit Kunden ein. In enger Zusammenarbeit mit OEMs und Endanwendern werden Lösungen entwickelt, die auf deren betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Ein breiterer Rollout ist für 2027 geplant, vorerst mit Fokus auf Europa, Japan, China und Indien.

ABB fördert den gemeinsamen Erfolg durch Innovation und kundenorientierte Forschung und Entwicklung (F&E). Das Unternehmen blickt auf über 140 Jahre Ingenieurserfahrung zurück und hat sich zum Ziel gesetzt 4,5 bis 5,0 Prozent des Konzernumsatzes für F&E aufzuwenden, um die Entwicklung zukunftsweisender Technologien zu unterstützen. Im Jahr 2025 investierte ABB 1,3 Milliarden US-Dollar in F&E. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.800 Mitarbeitende an F&E-Standorten in über 30 Ländern auf sechs Kontinenten. Etwa die Hälfte ist in der Digital- und Softwareentwicklung tätig. Seit 2022 hat ABB ihre F&E-Investitionen um rund 30 Prozent erhöht.

Weitere Informationen zu Intelleqt™ gibt es unter: ABB Intelleqt Motor

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110.000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com

1 - Deloitte: AI in Manufacturing 2026

2 - IEA: Energy Efficiency 2025 Market Report

3 - International Energy Agency (IEA): Energy Management for Industry (2025)

4 - McKinsey: Prediction at scale: How industry can get more value out of maintenance

5 - Globaler Median: 124.669 USD/Stunde. Berechnung basierend auf einem anlagenkritischen 110-kW-Motor mit 1 Ausfall × 12 Stunden Ausfallzeit (Demontage, Montage und Inbetriebnahme)

ABB helps scale industrial AI with world's first motor featuring built-in intelligence

Cision

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