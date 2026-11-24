EQS-News: EPAM Systems, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Deutsche Kunden küren EPAM Nummer 1 im Bereich KI-Optimierung und zum führenden IT-Dienstleister - zum vierten Mal in Folge



24.11.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EPAM festigt seine Position als führender IT-Dienstleister auf dem deutschen Markt, nachdem das Unternehmen in der IT-Sourcing-Studie 2026 von Whitelane Research für Deutschland in mehreren Kategorien den ersten Platz belegt hat

NEWTOWN, Pennsylvania und BERLIN, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum vierten Mal in Folge von Whitelane Research, einem unabhängigen Marktforschungsinstitut, das sich auf IT-Sourcing-Studien in ganz Europa spezialisiert hat, als einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland ausgezeichnet wurde. Besonders hervorzuheben: EPAM wurde zur Nr. 1 unter den Dienstleistern der Region gekürt, weil das Unternehmen KI-Technologien und -Tools besonders fortschrittlich einsetzt, um seine Services für Kunden zu verbessern.

Deutsche Kunden kÃ¼ren EPAM Nummer 1 im Bereich KI-Optimierung und zum fÃ¼hrenden IT-Dienstleister â€“ zum vierten Mal in Folge

„Der Technologiesektor hat im vergangenen Jahr einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen, und unsere Kunden suchen nach Partnern, die ihnen helfen können, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, indem sie KI für mehr Effizienz und Modernisierung nutzen", sagte Dr. Peter Kürpick, SVP und Global Delivery Lead für Deutschland bei EPAM. „Wir fühlen uns geehrt, von unseren Kunden erneut als einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland anerkannt zu werden. Dies untermauert einmal mehr unsere Fähigkeit, die KI-Transformation voranzutreiben und unseren Kunden nachhaltigen Mehrwert zu bieten."

Für die IT-Sourcing-Studie 2026 von Whitelane Research für Deutschland haben über 300 IT-Führungskräfte mehr als 1.000 IT-Sourcing-Beziehungen zu 38 Anbietern in der Region bewertet. Damit ist die Studie eine der umfassendsten Analysen des deutschen IT-Dienstleistungsmarkts auf Basis von Kundenbewertungen.

EPAM führte die Rangliste bei mehreren wichtigen Leistungsindikatoren und Benchmarks zur Kundenzufriedenheit an und belegte den ersten Platz in folgenden Bereichen:

KI-gestützte Serviceoptimierung

Qualität des Account-Managements

Service Delivery Quality

Allgemeine Zufriedenheit

Da Unternehmen weiterhin vorrangig in KI-Lösungen investieren, ist die Nachfrage nach Anbietern mit KI-Fachwissen gestiegen. Die jüngste Whitelane-Studie zeigt, dass KI-Kompetenzen die gefragtesten Fähigkeiten sind, die Kunden von IT-Dienstleistungspartnern erwarten, und damit noch vor anderen Kompetenzen wie Cybersicherheit und IT-Prozesswissen liegen. Die langjährige Engineering-Erfahrung von EPAM und seine Partnerschaften mit Fronter-AI-Anbietern bilden die Grundlage, um die KI-Transformation in großem Maßstab zu beschleunigen.

„Als führender Dienstleister in Deutschland hat EPAM in den letzten vier Jahren stets seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, fundiertes technisches Know-how, Kundenzufriedenheit und herausragende KI-Innovationen zu liefern", sagte Alex van den Bergh, Head of Research for Europe bei Whitelane Research. „KI-getriebene Effizienzsteigerungen haben für deutsche Kunden oberste Priorität, und EPAM ist bestens aufgestellt, um zuverlässige, hochwertige KI-Anwendungen und -Dienstleistungen bereitzustellen."

Weitere aktuelle, auf Kundenbewertungen basierende Auszeichnungen von Whitelane Research unterstreichen den anhaltenden Erfolg von EPAM in ganz Europa, darunter:

Platz 1 für KI-gestützte Serviceoptimierung und Application Services in Spanien, September 2026

Platz 1 für Kundenzufriedenheit und Service Delivery in der Schweiz, September 2026

Platz 1 für KI-gestützte Serviceoptimierung und allgemeine Zufriedenheit in Großbritannien und Irland, Juni 2026

Platz 1 für „IT-Service-Exzellenz" in den nordischen Ländern, April 2026

Platz 1 für Application Services in den Niederlanden, März 2026

Platz 1 für Application Services in Belgien und Luxemburg, März 2026

Führender IT-Dienstleister in Europa, Februar 2026

Die vollständigen Umfrageergebnisse finden Sie unter:https://whitelane.com/germany-2026/.

###

Über EPAM Systems, Inc.

EPAM (NYSE:EPAM) ist ein weltweit führendes Unternehmen für AI Transformation Engineering und integrierte Beratung. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus den Forbes Global 2000 ebenso wie ambitionierte Start-ups. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung individueller Software sowie im Product und Platform Engineering befähigt EPAM Organisationen, sich zu AI-nativen Unternehmen zu entwickeln und aus Innovationen und digitalen Investitionen messbaren Mehrwert zu erzielen. EPAM wird in Branchenbenchmarks und von führenden Analysten als führender Anbieter im Bereich AI anerkannt, ist weltweit tätig und zugleich lokal präsent. So macht das Unternehmen die Zukunft für Kunden, Partner und Mitarbeitende zur Realität.

EPAM ist stolz darauf, von Forbes, Glassdoor, Newsweek, Time Magazine, Great Place to Work und kununu weltweit als „Most Loved Workplace" ausgezeichnet worden zu sein.

Erfahren Sie mehr unterwww.epam.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Forward-Looking Statements

This press release includes estimates and statements which may constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, the accuracy of which are necessarily subject to risks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove to be accurate. Our estimates and forward-looking statements are mainly based on our current expectations and estimates of future events and trends, which affect or may affect our business and operations. These statements may include words such as "may," "will," "should," "believe," "expect," "anticipate," "intend," "plan," "estimate" or similar expressions. Those future events and trends may relate to, among other things, developments relating to the war in Ukraine and escalation of the war in the surrounding region, political and civil unrest or military action in the geographies where we conduct business and operate, difficult conditions in global capital markets, foreign exchange markets, global trade, and the broader economy, the adoption and implementation of artificial intelligence technologies by EPAM and its clients, and the effect that these events may have on client demand and our revenues, operations, access to capital, and profitability. Other factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied include general economic conditions, the risk factors discussed in the Company's most recent Annual Report on Form 10-K and the factors discussed in the Company's Quarterly Reports on Form 10-Q, particularly under the headings "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" and "Risk Factors" and other filings with the Securities and Exchange Commission. Although we believe that these estimates and forward-looking statements are based upon reasonable assumptions, they are subject to several risks and uncertainties and are made based on information currently available to us. EPAM undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise, except as may be required under applicable securities law.

EPAM logo

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deutsche-kunden-kuren-epam-nummer-1-im-bereich-ki-optimierung-und-zum-fuhrenden-it-dienstleister--zum-vierten-mal-in-folge-302948694.html

24.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2441202 24.11.2026 CET/CEST