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Die Huawei Smart String Grid Forming ESS-Plattform erhält als erste Plattform der Branche die höchste Zertifizierungsstufe (L4) für die Netzbildungsfähigkeit vom TÜV SÜD



24.11.2026 / 22:50 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- TÜV SÜD hat offiziell das Whitepaper zur Fähigkeits- und Leistungsbewertung für netzbildende Energiespeichereinheiten und -systeme veröffentlicht. TÜV SÜD verlieh Huaweis Smart String Grid Forming ESS Platform außerdem die weltweit erste L4-Zertifizierung für höchste Netzbildungsfähigkeit. Dies ist weltweit das erste Mal, dass ein Energiespeichersystem die L4-Netzbildungsfähigkeitszertifizierung bestanden hat. Dies markiert den Übergang der netzbildenden Energiespeicherung von der technischen Verifizierung zu einer neuen Phase der Branchenreife, in der sie standardisiert, quantifizierbar und zertifizierbar ist. Diese Zertifizierung setzt einen neuen Maßstab für die Stabilität und Widerstandsfähigkeit von Stromnetzen mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien.

Certification and Award Ceremony Venue

Netzbildende Energiespeicher entwickeln sich hin zur Systemunterstützung und ein einheitlicher Rahmen für die Leistungsbewertung ist dringend erforderlich.

Der Anteil erneuerbarer Energien und Leistungselektronik in Stromnetzen nimmt stetig zu. Daher müssen neue, technologiebasierte Ressourcen nach und nach die Trägheit, die Spannungsstützung, die Dämpfung von Leistungsschwingungen und andere Stabilitätseigenschaften herkömmlicher Synchrongeneratoren übernehmen. Netzbildende Energiespeichersysteme integrieren Energieregulierung mit aktiven Netzstützungsfunktionen. Sie entwickeln sich von traditionellen Energiespeichern zu wichtigen Stabilitätsressourcen für neue Energiesysteme.

Gleichzeitig unterscheiden sich die verschiedenen Geräte erheblich hinsichtlich Unterstützungsumfang, dynamischer Leistungsfähigkeit, Inselbetrieb und Systemwiederherstellung. Die Branche benötigt dringend einen klaren Bewertungsrahmen, um die Fragen zu beantworten: „Welche netzbildenden Fähigkeiten sind verfügbar, welches Niveau können sie erreichen und wie viel Systemverantwortung kann übernommen werden?"

Fünfstufiges System zur Netzbildungsfähigkeit: Systembeiträge messbar und überprüfbar machen

Das neu veröffentlichte Whitepaper schlägt ein fünfstufiges Reifegradmodell für die Netzbildungsfähigkeit vor, von L0 bis L4. Bei diesem Modell steht der tatsächliche Beitrag von Geräten und Anlagen zum Stromnetz im Mittelpunkt der Bewertung. Darüber hinaus wird der Entwicklungspfad der Fähigkeiten klar definiert: von der traditionellen Netzfolge über die lokale Spannungsnetzbildung, die regionale Hilfsnetzbildung und die bedingte Netzbildung im gesamten Versorgungsgebiet bis hin zur fortgeschrittenen Netzbildung im gesamten Versorgungsgebiet. Der Fokus der Evaluierung hat sich von der Frage, ob eine einzelne Funktion verfügbar ist, auf die Abdeckung von Fähigkeiten, Leistungsniveaus, Verifizierungsniveaus und Beiträgen zur Systemresilienz ausgeweitet. Dies ermöglicht eine evidenzbasierte Bewertung der verschiedenen Netzbildungsfähigkeiten und die Auswahl geeigneter Stufen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.

Das Whitepaper konzentriert sich auf Kernkompetenzen wie Netzbildung, Frequenzstützung, Spannungsstützung, Systemstärkestützung und Fehlerunterstützung. Unter Berücksichtigung von Faktoren wie Reaktionsgeschwindigkeit, Stützkraft und Betriebsgrenzen treibt es die netzbildende Bewertung von funktionalen Beschreibungen hin zu einer messbaren Leistungsüberprüfung voran. Es weitet die Verifizierungsanforderungen auch von einzelnen Geräten auf ganze Anlagen aus.

Von L0 bis L4: Die Fähigkeit zur Netzbildung wird schrittweise verbessert

Basierend auf den tatsächlichen Beiträgen von Geräten und Anlagen zum Stromnetz unterteilt das Whitepaper die Netzbildungsfähigkeit in fünf Stufen:

L0 Traditionelles Rasterfolgen: benötigt für den Betrieb eine externe Gitterreferenz und verfügt über keine autonome Gitterbildungsfähigkeit.

L1 Lokale Spannungsnetzbildung: stellt selbstständig die Spannung her und bietet lokale Spannungsunterstützung.

Bildung regionaler Hilfsnetze der Stufe 2: wird dadurch weiter gestärkt und der Betrieb in schwachen Netzen sowie die Störungsbehebung werden unterstützt.

L3 Bedingte vollständige Domänengitterbildung: bietet Trägheits- und Frequenzunterstützung und ermöglicht Inselbetrieb und grundlegenden Schwarzstart; das System benötigt jedoch weiterhin die Unterstützung einer kleinen Anzahl von Synchronmaschinen.

L4 Erweiterte vollständige Domänengitterbildung: bietet außerdem Breitband-Schwingungsunterdrückung, Koordinierung der Netzbildung mehrerer Einheiten und vollständige Systemwiederherstellungsfunktionen mit dem Ziel, die Resilienz auf Systemebene zu stärken.

Huawei erhält L4-Zertifizierung: Systemweite Netzwerkbildungsfähigkeiten erlangen Anerkennung durch Dritte

L4 „Advanced Full-Domain Grid-Forming" ist die höchste Stufe in diesem Modell. Zusätzlich zu Spannung, Frequenz, Systemstärke und Fehlertoleranz sind auch Breitband-Schwingungsunterdrückung, vollständige Systemwiederherstellung und die Fähigkeit zur Koordinierung der Netzbildung mehrerer Einheiten erforderlich. Im Fokus steht die Leistungsfähigkeit der Anlage, einschließlich fortschrittlicher Schwarzstartverfahren, nahtloser Umschaltung zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb sowie der Fähigkeit, Fehler im Inselbetrieb zu überstehen.

Die Smart String Grid Forming ESS-Plattform von Huawei hat die L4-Zertifizierung erhalten, was bedeutet, dass sie die höchsten Anforderungen des Modells an Systemunterstützung, dynamische Stabilität und koordinierte Wiederherstellung erfüllt. Mit dieser Zertifizierung ist die höchste Stufe der Netzbildungsfähigkeit nicht mehr nur Teil eines Bewertungsrahmens, sondern eine von Dritten zertifizierte technische Leistung. Dies bedeutet auch, dass netzbildende Energiespeichersysteme eine größere Rolle bei der Stabilisierung des Stromnetzes und der Wiederherstellung der Stromversorgung bei komplexen Störungen, Systemtrennungen und Stromausfällen spielen können. Diese Fähigkeiten bilden die Grundlage für den Betrieb zukünftiger Energiesysteme, die zu 100 % auf erneuerbaren Energien basieren.

Von technologischen Durchbrüchen bis hin zur Leistungsbewertung und von der technischen Überprüfung bis zur Zertifizierung durch Dritte – netzbildende Energiespeicher befinden sich auf dem schnellsten Weg zu einer großflächigen Anwendung. Die Veröffentlichung dieses Whitepapers und die weltweit erste L4-Zertifizierung bieten der Branche klare Bezugspunkte für die Leistungsfähigkeit und eine Grundlage für die Anwendung. Dies wird die koordinierte Entwicklung von Ausrüstung, Normen, Technik und Märkten weiter vorantreiben und dazu beitragen, sicherere, stabilere und widerstandsfähigere neue Energiesysteme aufzubauen.

Cision

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