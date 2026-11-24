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DUVA ONE bringt Bose-Soundtechnologie in einen Schlaf-Ohrhörer, der speziell für das Kopfkissen entwickelt wurde.



24.11.2026 / 17:30 CET/CEST

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Die ultradünnen Ohrhörer verfügen über Bose SoundDesign Akustikoptimierung, und das intelligente Schlafsystem von DUVA passt Audio und Geräuschunterdrückung die ganze Nacht über an.

SANTA CLARA, Kalifornien, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- DUVA hat heute DUVA ONE mit Sound by Bose Technologie vorgestellt, die speziell für Seitenschläfer entwickelten Schlaf-Ohrhörer. Ein Ohrhörer kann sich beim Sitzen gut anfühlen, aber sobald man sich auf die Seite dreht, drückt er unangenehm aufs Ohr. Als DUVA die Passform für Seitenschläfer optimierte, wechselte das Team zu einem Treiber mit 20 % kleinerem Durchmesser als dem im ursprünglichen Design. Dadurch wurde Platz für eine kürzere, schmalere Düse geschaffen, während ein weiches Silikon-Ohrstöpsel für einen festen Sitz und eine gute Abdichtung sorgt.

DUVA

Der kleinere Treiber erschwerte es, einen vollen und detailreichen Musikklang zu erzielen. Die Sound by Bose-Technologie hilft DUVA ONE, diese Herausforderung zu meistern. Dank der akustischen Abstimmung von Bose SoundDesign liefert der kompakte Treiber volle Bässe, klare Stimmen und detailreiche Instrumentalwiedergabe. Dynamische EQ- und Kompressionstechnik erhalten die Fülle in ruhigeren Passagen und kontrollieren stärkere Bassspitzen, sodass anspruchsvolle Momente sauber und natürlich klingen.

„Sobald man den Kopf auf das Kissen legt, bemerkt man jede noch so kleine Kante", sagte Diego Xu, Gründer von DUVA. „Wir wollten, dass der Ohrhörer so wenig wie möglich herausragt." Und wenn Sie vor dem Schlafengehen Ihr Lieblingsalbum auflegen, wollten wir, dass es so voll und klar klingt, wie Sie es in Erinnerung haben."

DUVA verlegte die Mikrofonöffnungen an die Seite, wodurch eine sanfte, durchgehende Kurve entstand, wo der Ohrhörer auf das Kissen trifft. Das verhindert, dass der Ohrhörer beim Umdrehen am Kissenbezug entlanggleitet. Dank austauschbarer Ohrstöpsel und Ohrflügel können Hörer die Passform im Ohr und den Halt außerhalb des Ohrs unabhängig voneinander wählen.

DUVA ONE ist das erste kommerziell erhältliche Schlaf-Ohrhörersystem, das biometrische Signale im Ohr mit Echtzeit-Schlafzimmererkennung kombiniert und so Audio und Geräuschunterdrückung während der ganzen Nacht automatisch anpasst.

Die meisten Schlaf-Ohrhörer funktionieren die ganze Nacht über gleich: Sie spielen statisches Audio nach einem einfachen Timer ab, bis der Akku leer ist oder man davon aufwacht. DUVA ONE passt sich in Echtzeit an. In Nächten, in denen Ihr Körper erschöpft ist, Ihre Gedanken aber rasen, erzeugt es eine personalisierte Klangkulisse, die auf Ihren aktuellen Zustand abgestimmt ist. Sobald die Sensoren im Ohr erkennen, dass Sie eingeschlafen sind, reduziert das System automatisch die Lautstärke, damit Ihr Tiefschlaf nicht gestört wird.

Und wenn sich die Bedingungen im Raum ändern, reagiert DUVA ONE, noch bevor Sie aufwachen. Wenn um 2 Uhr nachts ein LKW an Ihrem Fenster vorbeidonnert oder Ihr Partner zu schnarchen beginnt, erkennt das intelligente Nachttisch-Etui den plötzlichen Geräuschanstieg und gleicht ihn mit Ihrer Schlafphase ab. Befinden Sie sich in einer anfälligen leichten Schlafphase, erhöhen die Ohrhörer automatisch die akustische Maskierung, um Ihnen zu helfen, weiterzuschlafen, ohne nach Ihrem Telefon greifen zu müssen.

Mehr erfahren Sie unterduva.com.

Über DUVA

DUVA, eine Marke von Fitnexa Inc., entwickelt Schlaftechnologie, die tragbare Audio-, Körper- und Umgebungssensorik sowie personalisierte KI-Unterstützung kombiniert.

KONTAKT: essie@duva.com

Cision

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