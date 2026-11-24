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FocalPoint erweitert S-GNSS® auf physikalische KI-Plattformen, die auf zuverlässiger Positionierung basieren.



24.11.2026 / 09:20 CET/CEST

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Das im Automobilbereich bewährte S-GNSS® findet nun auch Anwendung in intelligenten Städten und der mobilen Robotik, von Lieferdrohnen bis hin zu Mikromobilitätsplattformen.

CAMBRIDGE, England, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- FocalPoint gab heute die Erweiterung seiner S-GNSS®-Technologie in die Märkte für intelligente Städte und Robotik bekannt und dehnt damit seine Positionierungstechnologie über den Automobilbereich hinaus auf eine wachsende Palette autonomer und vernetzter Systeme aus. Dieser Schritt bringt eine zuverlässige GNSS-Positionierung in aufkommende physische KI-Systeme, darunter Lieferdrohnen, mobile Roboter und Mikromobilitätsplattformen.

S-GNSSÂ® now extends to physical AI platforms such as mobile robots and delivery drones

Die Erweiterung adressiert eine gemeinsame Herausforderung dieser Anwendungen: Zuverlässige Positionierung auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. In Städten reflektieren hohe Gebäude Satellitensignale, wodurch Mehrwegeausbreitung entsteht, die die Genauigkeit beeinträchtigt. Unter dichtem Laubwerk und in der Nähe anderer Hindernisse können Satellitensignale geschwächt oder blockiert werden. Auch die Empfänger sind zunehmend anfällig für Störungen und Manipulationen. Und die kompakte Bauweise vieler Roboterplattformen führt oft zu einer ungünstigen Platzierung der Antennen.

Die Supercorrelation®-Signalverarbeitung von FocalPoint begegnet diesen Herausforderungen auf GNSS-Empfängerebene. Es verbessert die Genauigkeit in Umgebungen mit vielen Mehrwegeausbreitungen, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Spoofing und Jamming und trägt zur Wiederherstellung der Leistung bei, wenn die Antennenplatzierung beeinträchtigt ist. Es funktioniert mit vorhandener Empfängerhardware, zusätzliche Sensoren sind nicht erforderlich.

Da ortsbezogene Systeme zunehmend autonom werden, ist eine zuverlässige Positionierung von grundlegender Bedeutung für die Navigation in ihrer Umgebung, die Unterstützung ortsbezogener Dienste und den sicheren Betrieb in der Nähe von Menschen. Ein Lieferroboter, der entscheiden muss, welchen Weg er überquert, oder ein Robotaxi, das von einem Betrüger falsche Positionsinformationen erhält, muss seine Entscheidungen auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen treffen. Es gibt keinen Treiber, der den Fehler abfängt.

S-GNSS® ist im Automobilbereich bereits etabliert und ist kommerziell als Firmware-Upgrade im Rahmen der Zusammenarbeit von FocalPoint mit STMicroelectronics erhältlich. S-GNSS® Auto ist in die Teseo GNSS-Empfänger von ST integriert und bietet so eine verbesserte Positionierungsleistung für Anwendungen im autonomen Fahren. Die Expansion in die Bereiche Smart Cities und Robotik erweitert die Technologie von FocalPoint auf neue Märkte, die mit ähnlichen Herausforderungen im Bereich der GNSS-Zuverlässigkeit konfrontiert sind.

„Die physikalische KI verlässt kontrollierte Umgebungen und dringt in die reale Welt vor, wo eine zuverlässige Positionierung für das, was diese Systeme leisten können, unerlässlich ist", sagte Scott Pomerantz, CEO von FocalPoint Positioning. „Unsere Technologie ermöglicht autonomen Systemen ein präziseres Verständnis ihrer Position und hilft ihnen so, sich sicher in komplexen Umgebungen zu bewegen. Wir freuen uns darauf, unsere jahrelange Erfahrung im Automobilbereich in diese nächste Generation intelligenter Maschinen einzubringen."

FocalPoint arbeitet außerdem mit Chipherstellern zusammen, um Precise+ auf den Markt zu bringen. Dieses Angebot ist darauf ausgelegt, eine Genauigkeit im Submeterbereich für Anwendungen zu liefern, die dies erfordern, darunter Landwirtschafts- und Baumaschinen, bei denen eine präzise Positionierung Produktivität und Sicherheit gewährleistet.



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Um einen Termin zu vereinbaren oder mehr zu erfahren, kontaktieren Sie uns unter contact@focalpointpositioning.com

Informationen zu FocalPoint

FocalPoint entwickelt fortschrittliche Software, die die Zuverlässigkeit von GNSS-Systemen auch unter schwierigsten Bedingungen gewährleistet. Die Flaggschiff-Software S-GNSS® Auto bietet die erforderliche Positionsgenauigkeit, um die Autonomie von Fahrzeugen voranzutreiben, insbesondere in städtischen Straßenschluchten und auf Waldwegen. Diese gemeinsame Lösung, die in die Teseo V- und Teseo VI-Bausteine von STMicroelectronics integriert ist, wird als nahtloses Firmware-Upgrade angeboten und ermöglicht es OEMs, ihre ADAS- und V2X-Fähigkeiten weiter auszubauen. Das im Automobilbereich bewährte S-GNSS® findet nun auch Anwendung in den Bereichen physikalische KI, Smart Cities und Robotik. FocalPoint hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, wird durch eine strategische Investition von GM Ventures unterstützt und hat zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen vom Royal Institute of Navigation (RIN) und dem Institute of Navigation (ION) erhalten.

Media contact: Ramya Sriram; contact@focalpointpositioning.com

Website:https://focalpointpositioning.com/

Focal Point Positioning Ltd

Cision

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