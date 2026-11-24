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ROHM entwickelt TP-PFC-Controller-IC für hochfrequentes Schalten mit GaN



24.11.2026 / 03:20 CET/CEST

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– Ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb bei kompakten AC/DC-Netzteilen –

KYOTO, Japan, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat mit dem BM85060FV einen neuen Controller-IC für die Leistungsfaktorkorrektur in Totem-Pole-Topologie (TP-PFC) entwickelt, der für hocheffiziente, kompakte AC/DC-Netzteile ausgelegt ist. Ein wesentliches Merkmal des Controllers ist, dass er im MHz-Bereich arbeitet und dadurch hochfrequentes Schalten mit GaN-HEMTs unterstützt.

BM85060FV: https://www.rohm.com/products/power-management/ac-dc-converters-ics/ac-dc-converters-ics-pfc/bm85060fv-product

Abbildungen: Produktmerkmale https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202611119934/_prw_PI1fl_SCjAGiqn.jpg

Mit zunehmender Komplexität von Unterhaltungselektronik und Industrieanlagen steigt der Leistungsbedarf, während zugleich kompaktere Bauformen sowie ein höherer Wirkungsgrad gefordert sind. Strengere Energieeffizienzvorschriften verstärken den Bedarf an einem höheren Wirkungsgrad im Betrieb sowie einer geringeren Leistungsaufnahme im Leerlauf. Aufgrund ihrer hervorragenden Schalteigenschaften bei hohen Frequenzen werden GaN-HEMTs zunehmend eingesetzt.

Werden GaN-HEMTs zudem mit einem brückenlosen TP-PFC-Controller wie dem BM85060FV kombiniert, können Systementwickler die Leistungsverluste sowie den Platzbedarf deutlich verringern und so kompakte Netzteile mit hohem Wirkungsgrad realisieren.

Dieses neue Produkt ermöglicht einen Systemwirkungsgrad von 99 % bei AC/DC-Netzteilen der 300- bis 500-Watt-Klasse. Die hohe Schaltfrequenz ermöglicht die Miniaturisierung peripherer Komponenten und verringert dadurch den Platzbedarf der Gesamtlösung.

Die Stromaufnahme im Leerlauf von 150 Mikroampere – 70 % weniger als bei Standardprodukten – erleichtert die Verringerung der Leistungsaufnahme des Gesamtsystems im Standby-Betrieb und trägt zur Entwicklung von Netzteilen bei, welche die Energiesparanforderungen von DOE Level 7 sowie CoC Tier 2 erfüllen.

Darüber hinaus verfügt der IC über verschiedene für AC/DC-Netzteile erforderliche Schutzfunktionen, darunter eine Schutzschaltung gegen blitzbedingte Überspannungen, wodurch sich der Entwicklungsaufwand verringert und die Systemzuverlässigkeit verbessert.

Der Verkauf des neuen Produkts begann im November 2026. Der Online-Verkauf hat ebenfalls begonnen, und das Produkt kann über Online-Händler erworben werden.

Online-Verkauf: https://www.rohm.com/distribution/-/dinventory/BM85060FV-E2/sample/0

Anwendungsbeispiele

Ideal für kompakte, hocheffiziente AC/DC-Netzteile der Leistungsklasse 300 bis 500 W, beispielsweise:

- Netzadapter

- Unterhaltungselektronik wie Projektoren

- Kompakte Industriegeräte

Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-11-19_news_pfc-controller&defaultGroupId=false

Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202611119934-O1-j1pmSXL1.pdf

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202611119934/_prw_PI2fl_uwwD74lU.jpg

Offizielle Website: https://www.rohm.com/

Cision

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