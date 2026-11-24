EQS-News: Alibaba.com / Schlagwort(e): Sonstiges

Suleymaan Khan zum Gesamtsieger des CoCreate Pitch von Alibaba.com gekürt und mit 200.000 $ ausgezeichnet



24.11.2026 / 10:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SuleyNova Robotics als Europas beste Produktinnovation beim CoCreate Pitch Europe, dem B2B-Flaggschiff-Event von Alibaba.com, ausgezeichnet

LONDON, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, eine führende Plattform für den Business-to-Business-E-Commerce (B2B), hat Suleymaan Khan mit seinem MINT-Schulungsprogramm SuleyNova Robotics zum Gesamtsieger des CoCreate Pitch gekürt. Das Startup verfolgt das Ziel, Robotik und Ingenieurwesen für alle zugänglich zu machen.

Nach einem äußerst überzeugenden Pitch gewann der aus den Großbritannien stammende Suleymaan 200.000 US-Dollar1 für seinen Robotik-Bausatz, der jungen Menschen einen ersten Einstieg in Programmierung und Ingenieurwesen ermöglicht. Suleymaans Innovation erhielt begeistertes Feedback von der Jury, die sie als „wirklich beeindruckend" bezeichnete.

Suleymaan ist ein autodidaktischer Robotikingenieur und preisgekrönter Innovator. Im Alter von 14 Jahren baute er sein erstes ferngesteuertes Auto. 2023 gewann er anschließend für seinen Butler-Roboter „Pepper" den Network Rail Innovation Award. Parallel zu seinem Unternehmen, das er durch Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen und den Direktvertrieb an Verbraucher skalieren möchte, hat Suleymaan auf TikTok eine Community aufgebaut, mit der er Blicke hinter die Kulissen der Entwicklung echter Roboter teilt.

Der CoCreate Pitch fand am 20. November im Rahmen von CoCreate Europe, dem zentralen B2B-Event von Alibaba.com, in London statt. Aus 20.000 weltweiten Bewerbungen wurden 20 Finalisten für das europäische Finale ausgewählt. Jeder Finalist hatte lediglich 90 Sekunden Zeit, seine Idee einer hochkarätig besetzten Jury zu präsentieren. Anschließend folgte eine Fragerunde, bevor die Teilnehmer um den begehrten Hauptpreis konkurrierten.

Neben dem Gesamtsieger gewann Aarav Rao von FreshSense den zweiten Platz und erhielt 100.000 US-Dollar2 für sein KI-basiertes Produkt, das verderbliche Lebensmittel in Kühlschränken mithilfe einer Kamera länger haltbar machen soll. Der italienische Unternehmer Giovanni Tucan von Clean OS erhielt 50.000 US-Dollar1 und belegte mit seinem Produkt, der weltweit ersten personalisierten elektrischen Zahnbürste für den gesamten Zahnbogen, den dritten Platz.

Der CoCreate Pitch bildete den Höhepunkt von CoCreate Europe, dem zentralen B2B-Event von Alibaba.com, das nach seiner Premiere im Jahr 2025 nach London zurückkehrte. Unterstützt von Accio, dem sofort einsatzbereiten Enterprise-KI-Agenten von Alibaba.com zur Unterstützung der operativen Anforderungen von KMU weltweit, brachte CoCreate 2026 Tausende KMU mit Branchenführern und Fachexperten zusammen, um die nächste Generation KI-gestützter Unternehmen voranzubringen. Anders als herkömmliche Chatbots, die kontinuierliche Eingaben erfordern, agieren die KI-Agenten von Accio für den E-Commerce über den gesamten Geschäftszyklus hinweg als digitales Betriebsteam. Sie übernehmen Marktanalysen, Produktdesign, Beschaffung, Shop-Optimierung und Bestandsüberwachung.

Suleymaan Khan, Gründer von SuleyNova Robotics, sagte: „Ich bin mit großer Leidenschaft dabei, zu verstehen, wie Dinge funktionieren, und Werkzeuge zu entwickeln, die jungen Menschen praktische Fähigkeiten im Bereich Robotik und Ingenieurwesen vermitteln. Das war eine unglaubliche Erfahrung mit Alibaba.com. Während des gesamten Prozesses habe ich eine positive Einstellung bewahrt und fest daran geglaubt, dass dies geschehen würde. Nun werde ich dieses großartige Preisgeld nutzen, um SuleyNova Robotics zu vermarkten und zu einem Unternehmen auszubauen, das die nächste Generation von Robotikingenieuren fördern kann."

Patrick Sostmann, General Manager Europe bei Alibaba.com, sagte: „Die diesjährige CoCreate Europe hat KMU aus ganz Europa eine einzigartige Gelegenheit geboten, ihre Unternehmen mithilfe agentischer KI für den Handel auf die nächste Stufe zu heben. Agentische KI eröffnet ein neues Zeitalter des Unternehmertums, das agil, datengestützt und hochgradig autonom ist. So können sich Gründer darauf konzentrieren, neue Innovationen zu entwickeln und Produkte auf den Markt zu bringen.

Während wir einige der besten Produktinnovationen Europas feiern und würdigen, freuen wir uns sehr, Suleymaan von SuleyNova Robotics zu unserem Gesamtsieger gekürt zu haben. Seine Geschichte ist inspirierend, doch im Grunde ist dies erst der Anfang. Da immer mehr junge Menschen eine Laufbahn in der Robotik- und Ingenieurbranche anstreben, verfügt SuleyNova Robotics über enormes Potenzial, auf besondere Weise zu wachsen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Suley neue Maßstäbe für SuleyNova Robotics zu setzen."

###

Hinweise für die Redaktion

¹ Der Gesamtwert des Preisgelds beim CoCreate Pitch setzt sich zu 50 Prozent aus einem nicht verwässernden Preisgeld und zu 50 Prozent aus Guthaben und Unterstützungsleistungen zusammen.

2Die vollständige Liste der Finalisten:

SuleyNova Robotics Ltd - Vereinigtes Königreich Pelle Labs, Inc - Vereinigtes Königreich Act'ble GmbH - Deutschland FreshSense - USA NEURYN - Spanien Barbuddy - Vereinigtes Königreich Ears 360 - Frankreich Clean OS S.r.l. - Italien TreviTek (ScaldStop) - Vereinigtes Königreich MIXY d.o.o. - Slowenien Selle Jallot - Frankreich Athana - Frankreich Bubbl3s Environment S.L. - Spanien Synlyte - Frankreich hangAIR Global ltd - Vereinigtes Königreich Branch Brush Limited - Vereinigtes Königreich Flow Finders - Deutschland Sizeless Innovations SI UG - Deutschland Mamba Sports Equipment OG - Österreich Sharp & Flat, Inc - USA

Über Alibaba.com

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist die führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die verschiedene Aspekte des Handels abdecken. Dazu gehören Tools, die Unternehmen dabei helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, sowie Lösungen, die Einkäufer dabei unterstützen, Produkte zu entdecken, Lieferanten zu finden und Bestellungen schnell und effizient online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International)

Über Accio

Accio ist der Plug-and-Play-KI-Agent für Unternehmen von Alibaba.com, der entwickelt wurde, um die operativen Anforderungen von KMU weltweit zu unterstützen. Er setzt spezialisierte Agenten ein, um komplexe Aufgaben – vom Produktdesign über die Beschaffung bis hin zu Verhandlungen und CRM – in einer einzigen, kontinuierlichen Konversation zu erledigen.

Über CoCreate

CoCreate ist die weltweit führende Beschaffungsveranstaltung und bringt globale E-Commerce-Händler, Einzelhändler und Großhändler mit führenden Herstellern und Branchenexperten zusammen. Durch die Förderung persönlicher Zusammenarbeit ermöglicht der Summit Unternehmen, innovative Produkte zu entdecken, Lieferketten zu optimieren und Partnerschaften aufzubauen, die langfristiges Wachstum fördern.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/suleymaan-khan-zum-gesamtsieger-des-cocreate-pitch-von-alibabacom-gekurt-und-mit-200-000--ausgezeichnet-302949274.html