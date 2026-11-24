BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission blickt besorgt auf den deutschen Haushalt. Die Brüsseler Behörde sehe die Gefahr, dass Deutschland die Vorgaben für Nettoausgaben nicht einhalte, teilte sie mit. Die Kommission fordert Deutschland daher auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Finanzpolitik 2027 mit zuvor empfohlenen Zahlen übereinstimme.

Die schwarz-rote Koalition will in den kommenden Jahren in riesigem Umfang Schulden aufnehmen, um so mehr in Verteidigung sowie in Infrastruktur und Klimaschutz investieren zu können.

In ihrem Haushalt 2027 will die Bundesregierung jeden dritten Euro über Kredite finanzieren. Im Kernhaushalt und mehreren Sondertöpfen sind neue Schulden von rund 200 Milliarden Euro geplant.

Deutschland darf Schulden-Sonderregel nutzen

Die anderen EU-Länder hatten der Bundesregierung im vergangenen Jahr bereits genehmigt, mehr Schulden zu machen als eigentlich erlaubt. Für Berlin gab es grünes Licht, eine Sonderregel für Verteidigungsausgaben zu nutzen. Diese erlaubt, wegen Investitionen in Aufrüstung mehr Schulden zu machen und trotzdem kein Strafverfahren der EU fürchten zu müssen.

Deutschlands Nettoausgaben steigen aber voraussichtlich stärker als vom Rat der Mitgliedsstaaten empfohlen, hieß es nun von der Brüsseler Behörde. Die Ziele des mittelfristigen Finanzplans Deutschlands für Defizit und Schulden drohten, nicht erreicht zu werden. Bei der Betrachtung der Haushaltspläne aller Mitgliedsstaaten stuft die Kommission den deutschen als "möglicherweise nicht regelkonform" ein.

Übertreten der Obergrenzen erwartet

Erlaubt ist den EU-Ländern eigentlich ein Defizit von maximal 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und eine Schuldenquote von maximal 60 Prozent - in Brüssel wird für die Bundesrepublik für 2027 aber von 4,4 Prozent und 66,3 Prozent ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Sonderregel für die Verteidigungsausgaben dürfte die Abweichung aber bei 0,3 Prozent des BIP liegen und damit unterhalb eines Schwellenwerts./rdz/DP/mis