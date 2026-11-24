Brüssel, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die EU-Kommission will das Defizitverfahren gegen Bulgarien und Ungarn verschärfen und fordert eine Geldstrafe für Bulgarien. Die Brüsseler Behörde kündigte am Dienstag an, die EU-Finanzminister um Zustimmung zu ‌entsprechenden Sanktionen zu bitten. Beide Länder hätten nicht die erforderlichen Schritte unternommen, um ihre Haushaltsdefizite zu verringern. Stimmen ⁠die ⁠Minister zu, würde erstmals ein Euro-Land wegen übermäßiger Ausgaben mit einer Geldstrafe belegt.

Nach EU-Recht ist ein Haushaltsdefizit von maximal drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zulässig. In Bulgarien stieg dieser Wert nach Angaben der Kommission von 3,0 Prozent ‌im Jahr 2024 auf 4,0 Prozent im ‌Jahr 2025. Für 2026 rechnet sie mit 5,0 Prozent. In Ungarn sank das Defizit zwar von 5,1 Prozent im ⁠Jahr 2024 auf 4,7 Prozent im Jahr 2025, dürfte der ‌Kommission zufolge 2026 jedoch auf ⁠7,3 Prozent steigen.

Die reformierten EU-Fiskalregeln erlauben eine Strafe von bis zu 0,02 Prozent des bulgarischen BIP des Vorjahres. Diese kann alle sechs Monate wiederholt werden, ‌bis die Minister feststellen, ⁠dass wirksame Maßnahmen zur Defizitsenkung ⁠ergriffen wurden. Da Ungarn nicht der Eurozone angehört, droht dem Land keine direkte Geldstrafe, sondern der Verlust von EU-Fördermitteln. Die Sanktionen gegen beide Länder setzen voraus, dass die EU-Finanzminister die Einschätzung der Kommission teilen. Diese wirft Sofia und Budapest vor, nicht ausreichend gegengesteuert zu haben.

(Bericht von Jan StrupczewskiBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert ⁠von Olaf Brenner.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)