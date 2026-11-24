Brüssel, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Union hat Obergrenzen für Hybridauto-Importe aus China und mehreren anderen Ländern festgelegt. Mit der Veröffentlichung am Dienstag tritt damit die Vereinbarung in Kraft, ‌auf die sich die EU mit der Regierung in Peking im Oktober verständigt hatte. Darin ist ⁠festgehalten, dass ⁠jährlich nicht mehr als 350.000 Hybridautos aus der Volksrepublik in die EU gebracht werden können. Die Obergrenze tritt am 1. Dezember in Kraft.

Die Regelungen gelten vorerst für 200 Tage. In dieser Zeit ‌erarbeitet die EU-Kommission langfristige Vorgaben, denen ‌dann die EU-Mitgliedsstaaten zustimmen müssen. Die Regelung zielt vor allem auf chinesische Billigimporte ab. Allerdings gilt sie auch ⁠für andere Länder, aus denen Hybridfahrzeuge nach Europa gebracht ‌werden, wie Japan, die ⁠Türkei, die USA, Großbritannien, Südkorea, Marokko oder Mexiko. Hier sind die Quoten jedoch so bemessen, dass sie das derzeitige Geschäft abdecken.

Im Oktober hatte ‌sich die EU-Kommission mit ⁠der Regierung in Peking ⁠auf eine Importquote für Hybridfahrzeuge, die sowohl über einen Verbrennungs- wie auch einen Elektromotor verfügen, geeinigt. Damit reagiert sie auf die Geschäftspolitik chinesischer Autobauer, die nach Einführung der Zölle auf Elektroautos verstärkt Hybride in die EU einführen.

Bericht von Philip Blenkinsop, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)