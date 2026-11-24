EverYield AG bestellt Dr. Krauss zum neuen Vorstandsvorsitzenden
EQS-Media / 24.11.2026 / 14:17 CET/CEST
EverYield AG bestellt Dr. Krauss zum neuen Vorstandsvorsitzenden
24. November 2026 – Die EverYield AG gibt die Bestellung von Dr. Krauss zum neuen Vorstandsvorsitzenden bekannt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende übernimmt damit die operative Führung der Gesellschaft. Mario Mildner scheidet aus dem Vorstand aus und wechselt in den Aufsichtsrat.
Mit der Bestellung von Dr. Krauss zieht EverYield die Konsequenzen aus dem bisherigen Verlauf eines Übernahmeprozesses. Im Fokus stehen die Beschleunigung der Entscheidungsprozesse und die zielgerichtete Umsetzung der geplanten Übernahme.
EverYield AG Der Vorstand
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Emittent/Herausgeber: EVERYIELD AG
Schlagwort(e): Unternehmen
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