Düsseldorf, 24. Nov (Reuters) - ⁠Evonik will sich nach dem überraschenden Rückzug des Kaufinteressenten BASF selbst nach Zielen für Zukäufe umschauen. "Wir wollen eher Konsolidierer sein als Konsolidierter", sagte Finanzchef Michael Rauch am Montagabend in Essen. Evonik schaue sich den Markt an und halte dabei nach Unternehmen im Bereich Spezialchemie Ausschau, die den Konzern verstärken könnten. "BASF würden wir, auch wenn wir ‌es könnten, nicht kaufen", sagte er mit Blick auf den Ludwigshafener Chemieriesen. Vollkommen sicher, dass Evonik nicht wieder zum Gejagten wird, kann sich Rauch aber nicht sein: "Ich kann neue Interessenten nach der BASF ⁠nicht ausschließen", sagte ⁠er. "Wir stellen uns aber nicht zum Verkauf, wir können allein überleben."

Für diese eigenständige Zukunft sieht Rauch den Konzern gut gerüstet. "Ich bin für das vierte Quartal zuversichtlich", sagte er. Evonik verfüge über "ein sehr gut gefülltes Auftragsbuch, es sieht besser aus als vor Jahresfrist". Das vierte Quartal werde gut laufen und das erste Quartal 2027 auch. "Wir gehen ... insgesamt mit starkem Rückenwind in das Jahr 2027." Der Essener Konzern, dem Analysten in ‌der Vergangenheit eine zu geringe Profitablität vorgeworfen hatten, strebe mittelfristig an, ‌bis 2029 eine Kapitalrendite (Roce) von elf Prozent zu erreichen, bekräftigte Rauch. "2026 werden wir hier deutlich über acht Prozent liegen", sagte er: "Wir werden das schaffen."

Bei der angekündigten Trennung von Randaktivitäten kommt der Essener Konzern voran. Der Verkaufsprozess für die ⁠Tochter Oxeno sei weit fortgeschritten, im ersten Quartal könne hier Klarheit herrschen. Einem möglichen Zukauf erteilte Evonik ‌indes einem Insider zufolge eine Absage. Die Essener nehmen ⁠Abstand von Übernahmeplänen für den US-Spezialchemieanbieter Ashland, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Preis und Risiko seien zu hoch. Auch das "Handelsblatt" berichtete, dass Evonik auf den angepeilten Zukauf verzichtet.

BASF hatte in der vergangenen Woche die milliardenschweren Übernahmepläne für Evonik nach erbittertem Widerstand zu den Akten gelegt. ‌Die Essener hatten zuletzt auch eine nachgebesserte Offerte von ⁠24 Euro je Aktie abgeschmettert, die Evonik mit ⁠rund 11,2 Milliarden Euro bewertete. Sie hatten auf eine aus ihrer Sicht fehlende industrielle Logik der Übernahmepläne verwiesen. Auch die Landesregierung in Düsseldorf lehnte eine Übernahme ab. "Wir denken, dass wir den Aktionären auf der anderen Seite ein sehr überzeugendes Angebot gemacht haben", sagte BASF-Chef Markus Kamieth nun dazu. "Ich habe selten erlebt, dass sich ein CEO so mit einem Deal verbindet", sagte Rauch mit Blick auf Kamieth und dessen Engagement für eine Evonik-Übernahme: "Dann kam diese Absage, das hat mich überrascht." Erfahren habe er über die Entscheidung Kamieths, auf die Übernahme zu verzichten, aus den Medien, sagte Rauch. "Ich saß im Flugzeug und ⁠hatte kein Netz", erinnerte er sich: "Beim Ausstieg lief meine Mailbox über."

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner und Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)