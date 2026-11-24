Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.11.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Ambarella
|Bericht 3. Quartal 2027
|Analog Devices
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Autodesk
|Bericht 3. Quartal 2027
|BW LPG
|Bericht 3. Quartal 2026
|CD Projekt
|Bericht 3. Quartal 2026
|Cleanspark
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Dell
|Bericht 3. Quartal 2027
|Dollar Tree
|Bericht 3. Quartal 2026
|Dycom Industries
|Bericht 3. Quartal 2027
|HP
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Kraken Robotics
|Bericht 3. Quartal 2026
|Medtronic
|Bericht 2. Quartal 2027
|Valneva
|Bericht 3. Quartal 2026
|Workday
|Bericht 3. Quartal 2027
|Xiaomi
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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