PEKING (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat einen Auftrag über 50 Schmalrumpfflugzeuge von einer Tochtergesellschaft der China Southern Airlines erhalten. Der Auftrag gilt für Flugzeuge des Typs 737-8 Max, wie es von Xiamen Airlines am Dienstag in einer Börsenmitteilung hieß. Es ist zudem die erste größere Bestellung aus China bei dem Airbus -Rivalen seit Jahren. Der Listenpreis der Flugzeuge beläuft sich insgesamt auf rund 7,4 Milliarden US-Dollar. Laut der Fluggesellschaft wird der endgültige Preis wegen der üblichen Rabatte aber geringer ausfallen.

Branchenexpertin Sheila Kahyaoglu vom Investmenthaus Jefferies verwies darauf, dass dies die erste konkrete Bestellung im Rahmen einer Zusage Chinas aus dem Monat Mai sei, insgesamt 200 Flugzeuge vom US-Hersteller Boeing zu erwerben./mis/ck