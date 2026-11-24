Emden, 24. Nov (Reuters) - Im ⁠Tarifkonflikt bei Europas größtem Autobauer Volkswagen fordert die IG Metall das Unternehmen zu raschen Zugeständnissen auf und droht mit Streiks im neuen Jahr. Die zweite Verhandlungsrunde am 15. Dezember sei die letzte Chance vor dem Ablauf der Friedenspflicht, auf die Gewerkschaft zuzugehen, sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger am Dienstag nach dem Ende der ersten Gesprächsrunde in Emden. Er erwarte, dass das Management auf die Sorgen der Belegschaft eingehe. "Wenn sich dort nicht eklatant was ‌ändert, werden wir zusteuern auf das Ende der Friedenspflicht und in die weitere Auseinandersetzung gehen", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo.

VW-Verhandlungsführer Frank Ischner sagte, das Unternehmen habe im September die Überprüfungsgespräche mit der IG Metall aufgenommen. Seither habe sich das wirtschaftliche Umfeld weiter verschärft. "Wir arbeiten ⁠hart daran, unsere Wettbewerbsfähigkeit ⁠weiter zu steigern", sagte er. Dafür müssten die Arbeitskosten sinken, vor allem in Deutschland. "Wir brauchen eine schnelle Einigung und dürfen keine Zeit verlieren." Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 15. Dezember in Zwickau angesetzt.

In der rund zweistündigen Gesprächsrunde machten beide Seiten ihre Forderungen deutlich. Das Unternehmen pocht dabei auf spürbare Entlastungen und verlangt unter anderem Nullrunden und einen Entfall von Zusatzleistungen. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Gehalt und orientiert sich damit an der Forderung in der Tarifrunde im Flächentarifvertrag. Die Gesprächstemperatur sei "kühler als die Außentemperatur" gewesen, sagte Gröger. Das Wetter ‌in Emden war am Dienstag sehr neblig bei ungefähr einem Grad Lufttemperatur.

TAUSENDE TEILNEHMER AN ‌PROTEST-KUNDGEBUNG

Vor Beginn der Gespräche hatte sich Gröger kämpferisch gezeigt. "Ein harter Kampf scheint unausweichlich", sagte er vor Tausenden Teilnehmern einer Protest-Kundgebung in Emden. Die Forderungen des Volkswagen-Managements bezeichnete er als "Generalangriff auf alles, was Generationen von Metallerinnen und Metallern in diesem Konzern sich erkämpft und erarbeitet haben". Er sprach von einem "Dokument der ⁠Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht".

Nach Angaben der IG Metall kamen rund 4500 Menschen vor die Nordseehalle, in der sich ‌beide Seiten zur ersten Runde der Tarifverhandlungen trafen. Darunter seien nicht nur ⁠Volkswagen-Mitarbeiter, sondern auch Gewerbetreibende aus Emden, Hafenbeschäftigte oder Zulieferer. Sie trugen IG-Metall-Banner mit sich, einige hatten schwarze Särge aufgebaut, auf denen "Zukunft", "Vertrauen" oder "Tarifverträge" stand. Auch aus anderen Standorten waren VW-Mitarbeiter zu der Kundgebung angereist. Sie riefen "streikbereit". Ein VW-Mitarbeiter aus Zwickau sagte, die Belegschaft sei wütend. Die Forderungen des Managements seien inakzeptabel. Ein anderer, der aus Wolfsburg angereist war, sagte, er könne die ‌Schwierigkeiten der Branche verstehen. Zugleich fehle VW aber eine Produktstrategie.

VW FORDERT NULLRUNDEN ⁠UND WEGFALL VON ZUSATZLEISTUNGEN

In dem Tarifkonflikt fordert der Vorstand unter anderem ⁠Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028, einen Wegfall zahlreicher Zusatzvergütungen, mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich und eine Abkehr von bezahlten Pausen bei Schichtarbeitern. Zehntausende Stellen sollen gestrichen werden, die Produktion in Emden, Zwickau, Hannover und im Audi-Werk in Neckarsulm steht im kommenden Jahrzehnt zur Disposition. Insgesamt wurden zehn Tarifverträge vom Unternehmen gekündigt. Das Unternehmen habe sich in guten Zeiten viel geleistet, sagte VW-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz. Derzeit befinde sich die Branche aber in einer tiefen Krise, in der die Weichen passend gestellt werden müssten. Dem Unternehmen sei bewusst, dass die Forderungsliste mit Härten verbunden sei. "Die Anstrengungen sind aber nötig, um möglichst viele Industriearbeitsplätze für den Volkswagen-Konzern zu erhalten."

Europas größter Autobauer steckt in der tiefsten Krise seiner rund 90-jährigen Geschichte. Der Wolfsburger Konzern leidet massiv unter dem Kollaps des chinesischen Marktes. Erschwerend kommt ⁠die rapide steigende Nachfrage nach Elektroautos in Europa dazu, mit denen Volkswagen immer noch nicht so viel Geld verdient wie mit vergleichbaren Verbrennern.

(Bericht von Rachel More und Christina Amann, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)