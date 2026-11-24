München, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland ist im vergangenen Jahr nach Daten des Versichererverbandes GDV um fast ein Siebtel zurückgegangen. 12.211 kaskoversicherte Fahrzeuge seien gestohlen worden, knapp 14 ‌Prozent weniger als 2024, berichtete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag. Rund 90 Prozent der Autos in Deutschland ⁠sind über ⁠eine Voll- oder Teilkasko-Police gegen Diebstahl versichert. Die Versicherer kosteten die Diebstähle 254 Millionen Euro, 40 Millionen weniger als 2024. "Geringere Schadenkosten können sich langfristig positiv auf die Kfz-Versicherungsbeiträge auswirken", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Jeder Diebstahl kostet ‌die Autoversicherer im Schnitt 20.775 Euro.

"Die langjährige ‌Hauptstadt des Autodiebstahls bleibt Berlin", erläuterte der Verband - obwohl die Zahl der Diebstähle dort im vergangenen Jahr um 20 Prozent ⁠gesunken sei. In der Hauptstadt wird rechnerisch eines von 333 ‌Autos gestohlen, etwa zehnmal so ⁠viel wie im Bundesdurchschnitt. Die zweithöchste Rate hat Hamburg, dort kommt aber nur ein Diebstahl auf 1111 versicherte Pkw.

Die beliebteste Marke bei den Dieben bleibt - ‌in absoluten Zahlen - Volkswagen. Etwa ⁠13 Prozent aller gestohlenen Fahrzeuge ⁠trugen die Wolfsburger Marke. Das liegt aber vor allem an der Verbreitung - im Schnitt wird nur einer von 5000 VW entwendet, das liegt unter dem Durchschnitt. Besonders häufig werden nach dieser Zählart Chrysler gestohlen: etwa einer von 500. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Land Rover und Toyota.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)