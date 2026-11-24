Frankfurt, ⁠24. Nov (Reuters) - Die Deutschland-Tochter des italienischen Versicherungskonzerns Generali hat sich mit dem Betriebsrat auf den Abbau von 800 Stellen verständigt. Die Arbeitnehmervertreter handelten ‌eine Arbeitsplatzgarantie bis Ende 2032 aus, zwei Jahre länger als Generali Deutschland geplant hatte, ⁠wie das ⁠Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Stellenabbau selbst soll aber bis Ende 2030 abgeschlossen sein. Der Münchner Versicherer setzt bei den Plänen für seine 9100 Mitarbeiter ohnehin auf Freiwilligkeit: ‌normale Renteneintritte, Altersteilzeit und die ‌natürliche Fluktuation.

Mit dem Abbau verbunden ist auch die Schließung der Standorte in Aachen, Nürnberg und ⁠Stuttgart bis Ende 2030. Die Mitarbeiter dort sollen - ‌wenn sie bleiben - ⁠künftig in Köln, München und Karlsruhe arbeiten. Daneben sollen Regionalzentren in Hamburg und Saarbrücken entstehen.

Generali Deutschland zieht mit dem im ‌Oktober angekündigtenUmbau die ⁠Konsequenzen aus dem zunehmenden Einsatz ⁠von Künstlicher Intelligenz (KI). "Mit dem Zukunftspakt setzen wir gleichermaßen auf Wachstum, Investitionen und Produktivitätssteigerungen", sagte Deutschland-Chef Stephan Lehmann. Generali wolle sich auf versicherungsnahe Tätigkeiten konzentrieren, andere Aufgaben sollen an Partner ausgelagert werden.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)