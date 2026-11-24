Berlin, 24. Nov (Reuters) - ⁠Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich weiter aufgehellt und spricht für einen anhaltenden Aufschwung. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte nach revidiert 90,1 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Damit legte ‌er bereits das siebte Mal in Serie zu und kletterte auf den höchsten Wert seit Mai 2023. Dies ist ein deutliches Signal, dass es mit der deutschen Wirtschaft bergauf ⁠geht. Von der ⁠Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur einen Anstieg auf 90,5 Punkte erwartet. Die Firmen blicken zuversichtlicher auf ihre Lage als zuletzt und bewerten auch ihre Geschäftsaussichten besser. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran, es fehlt jedoch an Breite", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest.

Für einen selbsttragenden Aufschwung sei "noch ein gewisser Weg zu gehen", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe im Reuters-Interview. So zeigte sich ‌etwa, dass es beim Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe nach sechs ‌Anstiegen in Folge einen Dämpfer gab. Auch im Bauhauptgewerbe trübte sich die Stimmung leicht ein. Insgesamt sende das Ifo-Geschäftsklima jedoch ein positives Konjunktursignal, sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel: "Das Wehklagen über den ⁠vermeintlich schlechten Zustand der deutschen Wirtschaft geht mittlerweile an der Realität vorbei. In vielen Branchen ‌herrscht wieder Aufbruchsstimmung." Dies sieht auch der Chefvolkswirt ⁠der staatlichen Förderbank KfW, Dirk Schumacher, ähnlich. Für eine Entwarnung sei es jedoch zu früh: "Risiken bestehen offensichtlich weiterhin." Schon bei einem signifikanten Schock könne der Aufschwung entgleisen.

FACHKRÄFTE FEHLEN - AUCH INFORMATIKER

Trotz der besseren Konjunkturaussichten leidet die hiesige Wirtschaft zudem weiter unter strukturellen ‌Problemen - insbesondere auch unter Fachkräftemangel: Im Oktober konnten ⁠nach Angaben mehrerer Wirtschaftsverbände 166.900 Arbeitsplätze im ⁠sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) nicht besetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Lücke damit um 12,4 Prozent. "In den kommenden Jahren dürften die MINT-Engpässe durch den demografischen Wandel weiter zunehmen", sagte Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Deutschland habe bei Forschung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) Aufholbedarf. MINT-Kompetenzen würden auch wichtiger, um die Chancen der KI zu nutzen.

Angetrieben wird das Wirtschaftswachstum hierzulande vornehmlich von den milliardenschweren staatlichen Ausgaben für die Aufrüstung und von Investitionen in die Verkehrswege. Die Bundesregierung und auch die Bundesbank trauen ⁠der deutschen Wirtschaft dieses Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent zu.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Rene Wagner, Christian Krämer, Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)