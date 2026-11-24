Peking, 24. ⁠Nov (Reuters) - Rückgänge im Geschäft mit Elektroautos und Smartphones haben dem chinesischen Konzern Xiaomi im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der bereinigte Nettogewinn sackte im Zeitraum von Juli bis September um 57 Prozent auf 4,9 Milliarden Yuan (735,65 Millionen ‌Dollar) ab, wie das an der Börse in Hongkong notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Xiaomi verfehlte damit die Analystenschätzung von 5,2 Milliarden Yuan. Der ⁠Konzernumsatz sei ⁠um 5,2 Prozent auf 107,2 Milliarden Yuan gesunken, hieß es zudem.

Xiaomi sei in den Bereichen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEV), Künstliche Intelligenz (KI) und weitere neue Initiativen mit einem operativen Verlust von 3,4 Milliarden Yuan in die roten Zahlen gerutscht. Allein der Umsatz mit Elektroautos sei wegen rückläufiger ‌Fahrzeugauslieferungen um 19,9 Prozent auf 22,7 Milliarden Yuan ‌gesunken. Analysten wiesen auf den sich verschärfenden Preiswettbewerb und einen schwächelnden heimischen Automarkt als Risiken für das Autogeschäft von Xiaomi hin. Die Verkäufe der kürzlich eingeführten ⁠SUV-Reihe SkyNomad hätten die geringeren Auslieferungen älterer Modelle teilweise ausgeglichen, erklärten sie.

Anhaltend ‌hohe Speicherkosten drückten im Smartphone-Geschäft die ⁠Bruttomarge des nach Samsung und Apple weltweit drittgrößten Herstellers auf 9,2 Prozent nach 11,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Smartphones stiegen den Angaben zufolge jedoch gegenüber dem Vorquartal um zehn ‌Prozent. Xiaomi verzeichnete laut dem Marktforschungsunternehmen ⁠Counterpoint im dritten Quartal einen "erheblichen Lieferrückgang" ⁠von mehr als 30 Prozent, wodurch der Marktanteil auf zwölf Prozent sank. Das Unternehmen habe sein Engagement in niedrigeren Preissegmenten und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Auslandsmärkten reduziert, da es seinen Schwerpunkt in Richtung des Premiumsegments verlagere, erklärte Counterpoint. Xiaomi hatte im September ein neues faltbares Spitzen-Smartphone auf den Markt gebracht, um direkter mit dem größeren Rivalen Apple zu konkurrieren, der ebenfalls sein erstes faltbares Gerät herausbrachte.

Bericht von Ju-min Park; ⁠geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).