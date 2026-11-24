Kairo, 24. ⁠Nov (Reuters) - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden, darunter ein hochrangiger Hamas-Sicherheitschef. Naim Abu Nahel, der Chef der inneren Sicherheit bei der radikal-islamistischen Palästinenser-Organisation in dem Küstengebiet, sei bei einem Angriff im Westen ‌von Gaza-Stadt ums Leben gekommen, hieß es von der Hamas am Dienstag. Der interne Sicherheitsapparat der Hamas ist unter anderem dafür zuständig, mutmaßliche palästinensische Informanten ⁠des israelischen ⁠Geheimdienstes aufzuspüren. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte die Tötung von Abu Nahel, dessen Vorgänger das Militär bei einem verdeckten Einsatz Anfang September festgenommen hatte. "Kein Terrorist wird es schaffen, sich dem langen Arm des Staates Israel zu entziehen", erklärte er.

Das von der Hamas geführte Gaza-Innenministerium erklärte, Israel habe Abu Nahel wegen ‌seiner Rolle im Kampf gegen Kollaborateure und von Israel ‌unterstützte Milizen, die einen Umsturz anstreben, getötet. Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet teilten lediglich mit, sie hätten einen hochrangigen Hamas-Anführer ins Visier genommen, ohne ⁠einen Namen zu nennen. Auch bei israelische Angriffen im Süden und Norden des ‌Küstenstreifens gab es den palästinensischen Angaben zufolge ⁠Todesopfer. Nahe Chan Junis wurden demnach bei einem Luftangriff auf einen Polizeiposten drei Menschen getötet, darunter zwei Polizisten. Fünf Menschen seien verletzt worden. Bei einem Angriff nahe des sogenannten Nezarim-Korridors, der den Gazastreifen in ‌einen Nord- und einen Südabschnitt teilt, seien ⁠drei Menschen umgekommen. Das israelische Militär ⁠erklärte, es habe in beiden Gebieten Extremisten attackiert.

Obwohl eine von den USA vermittelte Waffenruhe im Oktober 2025 die schweren Kämpfe vorübergehend eindämmte, setzt Israel seine Angriffe fort. Die Regierung in Jerusalem wirft der Hamas vor, wieder aufzurüsten und sich neu zu formieren, was die Extremisten zurückweisen. Die Hamas wiederum beschuldigt Israel, die Waffenruhe zu untergraben. Ihre in dem Abkommen zur Beendigung der Kämpfe vorgesehene Entwaffnung hat die Hamas allerdings bislang nicht umgesetzt.

(Bericht von ⁠Nidal al-Mughrabi, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)